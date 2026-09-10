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Donna morta annegata nel sottopassaggio di Latisana, il video del carabiniere che si tuffa per salvarla

L'intervento del militare dopo la chiamata al 112

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Un carabiniere si è tuffato nelle acque di un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, nel disperato tentativo di salvare una donna rimasta intrappolata all’interno della propria automobile. Giunto sul posto insieme a un collega dopo una chiamata al 112, il militare si è lanciato immediatamente in acqua ed è riuscito a estrarre la donna dall’abitacolo sommerso. Per la vittima non c’è stato però nulla da fare. Il carabiniere è stato poi ricoverato in ospedale in codice verde.

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