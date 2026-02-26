Donna morta impiccata nel Mugello nel suo negozio, 37enne trovata dal marito: indagini dei carabinieri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cadavere di una 37enne è stato trovato nel suo negozio. A dare l’allarme è stato il marito dopo aver scoperto che la moglie si era impiccata. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in Mugello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la donna. Tuttavia, ogni tentativo di salvarla è risultato vano. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Mugello: donna brasiliana 37enne trovata impiccata dal marito

La vittima, come riferito da Fanpage.it, era nata in Brasile, ma era cittadina italiana. Il corpo senza vita è stato trovato nel negozio per la toelettatura dei cani che lei stessa gestiva.

A lanciare l’allarme è stato il marito. L’uomo, non trovandola in casa, si è preoccupato. Ha così deciso di recarsi al negozio per sincerarsi che la moglie stesse bene, facendo invece la drammatica scoperta.

Giunto nell’esercizio commerciale, si è ritrovato di fronte la tragica scena.

Gli accertamenti e le indagini

Sono in corso accertamenti medico legali. Il personale sanitario, dopo l’allarme, si è precipitato nel negozio di toelettatura per cani, tentando di rianimare la 37enne. Purtroppo non c’era più nulla da fare.

Inoltre, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di capire esattamente la dinamica di quanto accaduto.

Al momento pare che non sia stato rinvenuto alcun bigliettino di addio, ma saranno i rilievi più approfonditi, che verranno svolti nelle prossime ore, a fornire risposte sulla vicenda.

Il dramma nel Mugello a un mese e mezzo di distanza da quello con vittima Annabella Martinelli

Circa un mese e mezzo fa, un’altra donna si è tolta la vita impiccandosi. Annabella Martinelli, ventiduenne padovana, dopo aver fatto perdere le proprie tracce durante la sera dell’Epifania, è stata trovata senza vita impiccata giovedì 15 gennaio, poco distante da dove era stata individuata la sua bicicletta qualche giorno prima in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei.

Il cadavere della giovane è stato localizzato in mezzo a una serie di alberi tra i civici 1 e 3 di via Euganea Teolo.

A notarla è stata una donna che stava passeggiando con il cane.