Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante

Dramma a Latina, nel quartiere Campo Boario, dove una donna di 63 anni è stata trovata morta nel suo letto, in una pozza di sangue, all’interno della propria abitazione di via Muzio Scevola. A dare l’allarme è stata la badante, che entrando nell’appartamento ha scoperto il cadavere e ha immediatamente contattato il 112.

Donna di 63 anni morta a Latina

Sul posto sono intervenuti per i primi accertamenti gli agenti della Squadra volante della Polizia, seguiti dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Latina.

Come scrive l’agenzia Agi, l’appartamento, situato al piano terra di una palazzina, era completamente a soqquadro. Questo dettaglio fa ipotizzare la possibilità di una rapina degenerata in omicidio o di un’aggressione, ma al momento la polizia non esclude alcuna pista.

Campo Boario è un quartiere residenziale situato nella periferia nord di Latina, nel Lazio. Il dramma si è consumato in via Muzio Scevola nella mattinata di venerdì 19 settembre

Indagini in corso

La Scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo all’interno dell’abitazione per raccogliere ogni possibile traccia, mentre i detective hanno ascoltato testimoni e persone vicine alla vittima per ricostruire le ultime ore di vita della donna e comprendere le dinamiche del tragico evento.

Cruciale, sotto questo punto di vista, il racconto della badante, la prima persona a scoprire il cadavere.

Presente sul posto anche il medico legale per un’ispezione preliminare sulla salma. È possibile che gli investigatori passino in rassegna anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza disseminate nella zona.

Disposta l’autopsia sulla salma

Tutte le ipotesi rimangono aperte mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Il Tgr del Lazio rende noto che il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Latina ha richiesto un esame autoptico per chiarire le esatte circostanze della morte.

Sarà l’autopsia, tramite l’analisi dei segni sul corpo, a far capire cosa abbia posto fine alla vita della 63enne.