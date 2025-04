Donna morta in palestra a Parigi per una fuga di azoto durante la crioterapia, un'altra è in gravi condizioni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La dipendente 29enne di una palestra di Parigi è deceduta per aver respirato azoto sprigionato da una macchina per la crioterapia che presentava un guasto; la giovane è morta per soffocamento mentre una cliente, che era nella stanza con lei, è in ospedale.

Soffocata dall’azoto della crioterapia

Una ragazza di 29 anni, dipendente della palestra On Air di Parigi, è morta soffocata dall’azoto nella stanza adibita alla crioterapia. Stava aspettando che la macchina per il trattamento si attivasse insieme a una cliente, quando si è verificato un guasto.

Il macchinario, che avrebbe dovuto diffondere azoto all’interno della cabina, lo ha invece immesso nella stanza, riempiendola completamente. Il gas è inodore e insapore e, di per sé completamente innocuo, dato che buona parte dell’aria che respiriamo ne è piena.

Fonte foto: Getty Crioterapia

Una concentrazione di azoto troppo alta però fa diminuire quella di ossigeno. Questo comporta un soffocamento quasi istantaneo di chi respira un’aria composta quasi esclusivamente da azoto.

Le condizioni dell’altra donna e dei soccorritori

La cliente della palestra è svenuta, ma è stata portata fuori dalla stanza dagli altri dipendenti della palestra, che hanno sentito le due donne cadere a terra nella stanza per la crioterapia.

La donna, 34 anni, si trova ora in ospedale e la sua prognosi è riservata. Tre dei soccorritori sono stati portati in pronto soccorso. Le loro condizioni non erano però gravi e sono stati subito dimessi.

La pericolosità dell’azoto ha portato le autorità a ordinare l’immediato sgombero di tutte le persone presenti all’interno dell’edificio di Parigi che ospita la palestra.

Cos’è la crioterapia

La crioterapia è un trattamento che prevede di portare una parte del corpo o l’intero organismo, tranne la testa, in un ambiente a temperature bassissime, tra gli 80 e i 110 gradi centigradi sotto zero, per un periodo di tempo tra 1 e 3 minuti.

Questo fa reagire diversi sistemi allo shock riducendo le infiammazioni e alzando la soglia del dolore. In questo modo si possono alleviare i dolori post allenamento, ma anche curare i sintomi di patologie come l’artrosi.

La crioterapia era stata inventata proprio come trattamento medico in Giappone negli anni ’70, ma di recente si è diffuso a livello sportivo prima tra gli atleti professionisti e poi anche nei centri benessere per dilettanti.

Non si tratta di una pratica pericolosa, a meno che non si soffra di patologie cardiache. L’azoto, il gas utilizzato per raffreddare le capsule, è invece potenzialmente letale, infatti alcuni dispositivi lo stanno eliminando.