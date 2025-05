Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna è morta in seguito a un grave incidente in autostrada A1 tra Parma e Piacenza. Il tamponamento, che ha causato anche tre feriti gravi, è avvenuto nella direzione opposta rispetto all’altro scontro che ha coinvolto tre auto della polizia e nove persone, con diversi agenti rimasti feriti. Forti le ripercussioni sul traffico, con code lunghe diversi chilometri.

Incidente in autostrada, morta una donna

Non era passato molto tempo dal grave incidente avvenuto in autostrada A1, direzione Milano, con il coinvolgimento di auto della polizia, quando un altro e ancor più drammatico scontro si è verificato in direzione opposta, verso Bologna.

Il sinistro si è concretizzato giovedì 15 maggio nel tratto compreso tra Parma e Piacenza, all’altezza del chilometro 73. A perdere la vita è stata una donna, morta in seguito al tamponamento, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Due delle persone coinvolte hanno riportato ferite di grave entità, mentre la terza è rimasta contusa, con diversi traumi.

L’incidente è avvenuto in autostrada A1 nel tratto tra Parma e Piacenza

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, con l’auto medica del 118 arrivata da Piacenza, insieme a due ambulanze – una della Croce Rossa e una della Croce Bianca – oltre a più squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto.

Data la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso, decollato da Parma per garantire un trasporto rapido dei feriti verso l’ospedale.

L’altro scontro in A1

L’altro grave incidente si era verificato sempre in autostrada A1, ma in direzione opposta, nel tratto compreso tra Fidenza e Alseno, in provincia di Piacenza. Intorno alle 18:30 il tamponamento, avvenuto al chilometro 79 in direzione Milano, che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui tre auto della polizia.

A bordo delle vetture viaggiavano agenti di ritorno a Milano dopo aver effettuato il servizio di scorta ai tifosi del Milan, rientrati da Roma dopo la finale di Coppa Italia di calcio.

La conta dei feriti, A1 in tilt

In totale, per questo secondo incidente sono nove le persone rimaste ferite. Diversi i poliziotti che risultano tra i coinvolti, con alcuni di loro che versano in condizioni critiche.

Uno degli agenti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore, mentre un altro è stato trasferito in elicottero e avrebbe riportato traumi di media entità. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati accompagnati all’ospedale di Vaio, a Fidenza.

I soccorsi si sono mobilitati rapidamente, con l’intervento delle ambulanze provenienti da Pontetaro, Fidenza e Salsomaggiore, oltre a squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia stradale. L’elisoccorso, decollato dal Maggiore di Parma, è atterrato per prestare supporto nelle operazioni di emergenza.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: si è creata una coda di 11 chilometri in direzione Milano, tra il bivio per l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola. In seguito, intorno alle 20, il traffico ha iniziato a defluire, con una riduzione dell’incolonnamento a circa due chilometri.