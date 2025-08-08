Diana Siminescu morta investita a Calvagese della Riviera da un'auto pirata, era madre di 4 figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, è caccia al conducente dell’auto pirata che ha causato il decesso di Diana Siminescu, 42 anni, morta investita mentre camminava sul bordo della carreggiata. Madre di 4 figli, la donna è finita in un fossato dopo l’urto con la vettura. Il guidatore si è dato alla fuga, senza prestare soccorso alla vittima.

La dinamica

L’investimento mortale è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto a Calvagese della Riviera, paese nella provincia di Brescia.

La vittima è Diana Diminescu, una donna di 42 anni che, stando alle prime informazioni riportate dall’agenzia ANSA, era intenta a camminare sul bordo della carreggiata quando è stata urtata da un’automobile.

ANSA

La strada in cui è stata investita mortalmente la donna di42 anni deceduta a Calvagese della Riviera.

La violenza dell’urto l’ha fatta finire in un fossato, dove è stata ritrovata da un’automobilista di passaggio che ha notato il corpo.

Il guidatore dell’auto che ha investito la 42enne non si è fermato a prestare soccorso alla donna e si è dato alla fuga.

I soccorsi dopo l’incidente a Calvagese della Riviera

Dopo l’allarme lanciato dall’automobilista di passaggio che ha notato il corpo della donna nel fossato, sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Salò, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Subito sono scattate le indagini per identificare il responsabile che, come detto, si è dato alla fuga dopo l’investimento mortale.

I punti oscuri dell’incidente a Calvagese della Riviera

Oltre all’identità dell’investitore, resta da chiarire il motivo per cui la donna si trovasse a camminare in orario notturno (l’incidente è avvenuto attorno all’1,30) a bordo della carreggiata su una strada, la Strada Provinciale 78, che come sottolineato da Il Giorno è particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione turistica nella provincia di Brescia. La strada è circondata da campi e poche abitazioni.

L’impatto con l’auto è stato fatale per la donna, che è morta praticamente sul colpo. Quando sono arrivati sul luogo dell’incidente, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 42enne.

Il pirata della strada potrebbe essere indagato per omicidio stradale.

Approfondimenti su alcune targhe

Gli inquirenti avrebbero concentrato le ricerche su 3-4 targhe transitate dai portali della zona, secondo ANSA.

Chi era Diana Diminescu

Diana Diminescu viveva a Vallio Terme col marito, un agente della polizia locale.

Era madre di 4 figli, tutti tra i 5 e i 17 anni, riferisce il Giornale di Brescia.