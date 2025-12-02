Donna morta investita a Reggio Calabria sulla strada tra Gallico e Gambarie, era in ciabatte e pigiama

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Donna investita e morta sul colpo a Reggio Calabria, sulla strada Gallico-Gambarie, tra le 3 e le 4 di martedì 2 dicembre. L’incidente è avvenuto tra la zona di Gallico superiore e Villa San Giuseppe, dove un’auto avrebbe investito un pedone in un tratto buio. La vittima è una donna di circa 50 anni, che non è stata identificata.

La ricostruzione dell’incidente a Reggio Calabria

A riportare la notizia è l’ANSA, che ricostruisce la dinamica dell’incidente avvenuto sulla Gallico-Gambarie di Reggio-Calabria.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima stava percorrendo a piedi una strada a scorrimento veloce.

La donna, di età apparente di 55 anni, indossava un pigiama invernale, un maglione e un paio di pantofole.

A effettuare i rilievi, in prima battuta, la polizia locale.

Restano in corso tutti gli accertamenti del caso, per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare la vittima.

La donna, ritrovata senza documenti, sarebbe morta sul colpo.

Secondo il Corriere della Calabria, uno degli aspetti critici che le forze dell’ordine stanno affrontando è proprio l’identificazione della vittima.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e ha avviato le indagini.

I soccorsi chiamati dal conducente dell’auto

L’ANSA riferisce che alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un uomo che si stava recando al lavoro.

Sarebbe risultato negativo all’alcool test.

Secondo Calabria Diretta News, sarebbe stato lo stesso conducente dell’auto coinvolta a chiamare i soccorsi, resosi subito conto della gravità dell’incidente.

Il precedente

Il 27 ottobre 2025 a Reggio Calabria, sull’autostrada A2, tra lo svincolo di Gallico e quello di Campo Calabro, una dottoressa, Angela Mirto, in servizio all’Asp di Vibo Valentia è stata investita, mentre soccorreva un automobilista.

Il medico endocrinologo è stata ricoverata in terapia intensiva nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

La dottore, dopo qualche giorno di apprensione da parte dei sanitari, è stata dichiarata fuori pericolo.