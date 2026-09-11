Linda Martinucci morta investita da un'auto a Viareggio, travolta in bici: il conducente non si è fermato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente a Viareggio, sul vecchio cavalcavia della Torre Matilde. Linda Martinucci è stata travolta da un’auto mentre era in bici. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasferimento in ospedale. La 46enne è andata in arresto cardiaco e i soccorritori, che hanno tentato a lungo di rianimarla, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti i carabinieri per indagare sull’incidente e individuare l’automobilista che, secondo quanto si apprende, non si sarebbe fermato dopo l’impatto.

Ciclista travolta a Viareggio

Una donna di 46 anni è stata travolta da un’auto a Viareggio. La ciclista si trovava sul vecchio cavalcavia della Torre Matilde quando è stata investita. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2:57.

L’impatto è stato molto violento e, dalle prime informazioni, il conducente non si è fermato a soccorrere la donna. A chiamare i soccorsi sono stati altri testimoni del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica, ma soprattutto per individuare l’automobilista: secondo ANSA, sembra che il furgone abbia colpito la donna dopo un sorpasso.

Chi era la vittima

Secondo quanto riferito da ANSA, la donna si chiamava Linda Martinucci.

I soccorsi

Pochi minuti dopo l’incidente, alle 3:02, l’automedica è arrivata sul posto. I sanitari dell’ambulanza della Croce Verde hanno subito riscontrato condizioni gravissime e hanno avviato le manovre per stabilizzare la vittima dell’incidente stradale in vista del trasporto in ospedale.

Mentre il mezzo era in movimento, la quarantaseienne è andata in arresto cardiaco e i soccorritori si sono dovuti fermare per praticare la rianimazione. Hanno tentato a lungo, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare.

La ricerca del pirata della strada

Sono ora i carabinieri a dover indagare sull’incidente e a dover rintracciare l’automobilista. La dinamica non è ancora del tutto chiara: si conoscono soltanto il luogo dell’impatto e la violenza dell’urto, che ha sbalzato la ciclista a distanza.

Altro elemento accertato è la fuga dell’automobilista. Secondo le prime informazioni giunte ad Adnkronos, il conducente non si sarebbe fermato dopo l’impatto, dandosi alla fuga.

Ora i carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada, caccia che si svolgerà attraverso le testimonianze e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire il numero di targa e la descrizione dell’auto.