Donna morta investita da un autobus a Torino in via Bologna, "non si muoveva, non reagiva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna è morta a Torino dopo essere stata investita da un autobus in via Bologna. Dopo l’impatto col primo bus, la vittima è stata sbalzata contro un secondo mezzo, che proveniva nella direzione opposta. Il racconto di un testimone: “Stavo tornando a casa quando ho visto la donna in terra. Non si muoveva, non reagiva”.

L’incidente mortale a Torino

L’incidente mortale è avvenuto attorno alle ore 19,30 di martedì 20 ottobre, davanti alla Nuvola Lavazza.

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita da un passeggero di uno dei due autobus coinvolti e riportata da La Stampa, la donna si trovava a piedi sulla linea di mezzeria che separa i due sensi di marcia quando sarebbe stata colpita dal bus della linea 27, che percorreva il tratto di strada in direzione Barriera di Milano. In seguito all’urto, la vittima sarebbe stata sbalzata contro il 18 che viaggiava nel senso opposto.

Secondo la testimonianza, la donna avrebbe colpito inizialmente la parte anteriore del 27, per poi finire contro la parte posteriore del secondo autobus.

Il racconto di un passeggero del 18: “Ho visto la donna ferma in mezzo alla carreggiata. L’autista ha sfanalato per segnalarle il pericolo, poi l’ha superata e pensavo che fosse riuscita ad attraversare. A un certo punto, però, ho sentito un botto forte nella parte posteriore del bus”.

La donna, in base alle prime ricostruzioni, si trovava fuori dalle strisce pedonali, in attesa che transitasse uno dei due autobus. Resta da accertare se e quanto le condizioni di scarsa visibilità legate all’illuminazione e alla pioggia abbiano inciso sulla tragedia.

I soccorsi e il decesso

L’allarme è scattato immediatamente. La Centrale operativa del 118 di Torino, coordinata da Azienda Zero, ha inviato sul luogo dell’incidente i mezzi di soccorso, ma le condizioni di salute della donna sono apparse fin da subito gravissime.

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile: la vittima, di circa 40 anni, è deceduta a causa dei traumi riportati.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Via Bologna è rimasta chiusa per diverse ore tra corso Brescia e lungo Dora Firenze.

Le altre testimonianze

Un testimone che lavora in un’osteria situata davanti al luogo dell’incidente a Torino ha riferito: “Stavo tornando a casa in macchina quando ho visto la donna a terra, in mezzo alla strada. Accanto c’erano un ombrello e una borsa. Non si muoveva, non reagiva“.

Una donna, che assieme ad altre persone presenti ha dato l’allarme e atteso l’arrivo dei soccorsi, ha raccontato: “L’autista dell’autobus si è fermato e ha cercato di aiutarla. La vittima, però, per quello che ho potuto vedere, era già priva di conoscenza. Non c’è stato nulla da fare“.