Donna morta investita dal treno a Vigevano al passaggio a livello, travolta mentre attraversava i binari

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno a Vigevano, non lontano da Pavia, nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. Gli operatori del 118 accorsi sul posto non hanno potuto salvarla, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto col treno. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore tra Vigevano e Parona. La polizia ferroviaria ha avviato accertamenti.

Forse cercava di attraversare i binari

La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 5 marzo. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce azzurra di Vigevano e un’automedica.

La vittima potrebbe essere stata travolta mentre cercava di attraversare a piedi i binari. In questo caso il dramma sarebbe da imputare alla disattenzione. Al momento, comunque, ogni ipotesi resta aperta.

A eseguire i rilievi sono stati i carabinieri del comando ducale, gli agenti del commissariato di Vigevano, gli uomini della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

Una testata locale, l’Araldo Lomellino, riporta il racconto di un testimone: “Ho sentito la sirena del treno suonare in maniera prolungata per tanto tempo e poi una frenata brusca”.

Il precedente

In quello stesso passaggio a livello nel maggio del 2013 ci fu un altro investimento mortale, sempre di sera: una studentessa di 17 anni venne travolta dal treno, riportando ferite gravissime. La giovane spirò poco più tardi in un letto dell’ospedale Maggiore di Novara.

Persone travolte da treni, altri casi

Si moltiplicano, purtroppo, i casi di persone travolte dal treno. A parte il gesto volontario, dietro a queste tragedie c’è spesso la scarsa attenzione.

Sono infatti molti i casi di persone, soprattutto giovanissimi, che attraversano i binari talvolta con le cuffie nelle orecchio. La scarsa soglia di attenzione dovuta al ripetersi di gesti routinari e l’incapacità di udire il sopraggiungere del treno a causa della musica innescano il pericolo.

A febbraio a Mazara del Vallo, vicino Trapani, un 17enne è stato travolto dal treno mentre lavorava nei pressi della ferrovia. Era distratto dalla musica. Distratte dalle cuffie anche altre vittime: una 24enne di Cadorago e una 14enne di Cesano Maderno.