Donna morta nell'incendio in casa a Trieste, l'ipotesi della sigaretta lasciata accesa: era ancora sul letto

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Una donna di 77 anni è morta nell’incendio scoppiato in un appartamento di viale D’Annunzio a Trieste, con altre sei persone che sono finite in ospedale per intossicazione da fumo. I Vigili del fuoco hanno evacuato l’intero stabile e messo in sicurezza la palazzina. Tra le ipotesi sulle cause del rogo anche una sigaretta lasciata accesa.

Incendio a Trieste, morta una donna

La tragedia ha avuto origine nella mattinata di lunedì 18 maggio a Trieste, dove un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento.

Nel rogo è morta una donna di 77 anni: le fiamme si sono sviluppate ai piani alti di una palazzina residenziale tra viale D’Annunzio e piazza Foraggi, causando momenti di forte paura tra i residenti e rendendo necessaria l’evacuazione dell’intero stabile.

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L’intervento dei Vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30, quando diverse segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa dei Vigili del fuoco di Trieste. Sul posto sono intervenute rapidamente due squadre operative supportate da autoscala, mezzi di soccorso e personale sanitario del 118.

I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse agli appartamenti vicini. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana all’interno dell’abitazione.

L’ipotesi sulla sigaretta

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata rinvenuta nel letto della sua camera. Le cause del rogo restano ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di una sigaretta lasciata accidentalmente accesa.

Oltre alla vittima, almeno sei persone sono state trasportate all’ospedale di Cattinara per sintomi legati all’inalazione di fumo. Altri residenti sono stati assistiti direttamente sul posto dai sanitari del 118. La densa colonna di fumo ha rapidamente invaso scale e corridoi dello stabile, complicando le operazioni di evacuazione soprattutto per alcuni anziani residenti nel palazzo.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Trieste, che hanno isolato l’area per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’edificio.

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e i controlli strumentali per verificare l’assenza di gas tossici residui derivanti dalla combustione. Solo al termine delle verifiche gli inquilini hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti.

L’episodio ha provocato pesanti disagi anche alla circolazione nella zona di piazza Foraggi, dove il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire l’arrivo dei mezzi di emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.