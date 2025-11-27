Donna morta nell'incendio in casa dopo un malore, aveva la pentola sul fuoco: cadavere trovato in bagno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Livorno, dove una donna di 79 anni è morta in un incendio domestico, quasi sicuramente scatenato dopo un malore subito mentre cucinava.

Incendio a Livorno, morta una donna

Gli eventi si sono svolti nella mattinata di giovedì 27 novembre, precisamente n via Modigliani nel quartiere Sorgenti a Livorno. La donna di 79 anni è morta in un incendio scoppiato nella sua abitazione.

I vicini, accorgendosi del fumo che fuoriusciva dalla casa, hanno allertato velocemente i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia municipale, un’automedica e ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia di Montenero.

L’incendio è scoppiato in via Modigliani a Livorno

Dopo lo spegnimento delle fiamme, la donna è stata tratta fuori dall’appartamento, ma ogni tentativo di rianimarla si è rilevato vano.

La dinamica del rogo

Secondo la prima ricostruzione operata dai soccorritori, la signora si trovava in cucina, dove stava scaldando qualcosa in pentola, quando da un momento all’altro avrebbe accusato un malore.

Il pentolino, rimasto incustodito sul fornello, avrebbe innescato quindi l’incendio. Alcune testimonianze raccolte dalle autorità suggeriscono che la donna, colta dal malore, si possa essere spostata in bagno, dove poi è deceduta.

Le fiamme, secondo tale scenario, sarebbero divampate solo in un secondo momento, mentre il collasso e la morte della donna si sarebbero verificati in modo autonomo.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, tuttavia, restano in corso, per verificare con esattezza tempi e cause del rogo. Allo stesso tempo andrà confermato il motivo ufficiale del decesso della donna.

Il precedente

Il caso di Livorno è del tutto simile a quello avvenuto non molto tempo prima a Torino. L’incendio era divampato in un appartamento al terzo piano in via Ormea, nel quartiere San Salvario, causando la morte di Antonio Cavicchio, un pensionato di 79 anni che viveva da solo.

Ancora una volta, la causa più probabile del rogo, secondo le indagini dei Vigili del Fuoco, sarebbe stato un pentolino dimenticato acceso sui fornelli.

I soccorsi erano intervenuti su segnalazione dei vicini. I pompieri avevano trovato quindi il 79enne privo di vita all’interno dell’alloggio, con il decesso avvenuto a causa delle inalazioni di fumo o per un malore accusato in precedenza.