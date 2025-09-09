Donna morta schiacciata contro un muro a Genova da un'auto parcheggiata in discesa, ombre sul freno a mano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una donna di 70 anni è morta a Genova, schiacciata da un’auto parcheggiata che si è mossa in discesa in via Borgoratti. Il veicolo, posto sotto sequestro, avrebbe avuto un cedimento del freno a mano: accertamenti in corso per capire se si tratti di guasto o errore umano. Inutili i soccorsi.

Tragedia questa mattina – martedì 9 settembre 2025 – a Genova, in via Borgoratti, nel quartiere del levante., dove una donna di 70 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto parcheggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe mossa improvvisamente a causa del possibile cedimento del freno a mano. L’episodio si è verificato intorno alle 7.30. La donna stava camminando sul marciapiede nei pressi della farmacia San Rocco.

ANSA La zona di Genova dov’è avvenuto l’incidente in seguito al quale una donna è morta, investita da un’auto parcheggiata in discesa: si sospetta un guasto del freno a mano

Il veicolo ha iniziato a muoversi in retromarcia con una traiettoria obliqua, complice la forte pendenza della strada. L’auto ha attraversato la carreggiata e ha colpito la settantenne, schiacciandola contro il muro.

Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine

Un medico che si trovava nelle vicinanze ha assistito alla scena ed è stato il primo a soccorrere la vittima, tentando manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118. Nonostante gli sforzi, le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo.

Il mezzo, una vettura parcheggiata poco prima dal proprietario nei pressi di un bar della zona, è stato posto sotto sequestro.

L’uomo, identificato dagli agenti della Polizia locale, è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Al momento dell’incidente non si trovava a bordo dell’auto.

L’ipotesi sul cedimento del freno a mano

Il mezzo è stato posto sotto sequestro per i necessari accertamenti, e la sezione infortunistica della Polizia locale è ora al lavoro per chiarire le cause della tragedia.

Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se lo spostamento dell’auto sia stato determinato da un guasto al sistema frenante o da una disattenzione al momento del parcheggio.

Saranno gli esami tecnici a fornire risposte definitive, mentre la zona è rimasta a lungo transennata per consentire i rilievi.