Donna muore di peste in Russia, 200 persone in quarantena, il batterio "fuggito" da un laboratorio

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Una donna è morta in Russia per un caso di peste polmonare, una delle forme più gravi e contagiose della malattia causata dal batterio Yersinia pestis. Il caso è avvenuto in Siberia, nella regione di Irkutsk, e non sarebbe un contagio “naturale”. La vittima lavorava infatti nell’Istituto anti-peste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a seguito della rottura di una provetta.

Morta di peste in Russia, 200 persone in quarantena

La persona morta di peste in Russia si chiama Darya Shipilova, ed era una tecnica di laboratorio dell’Istituto anti-peste di Irkutsk di 28 anni.

La notizia della sua morte è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa, che ha citato fonti istituzionali e di stampa locali. Non c’è stata ancora alcuna comunicazione da parte del governo centrale russo a riguardo.

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Per limitare la diffusione della malattia almeno 200 persone sarebbero state messe in quarantena. La forma di peste contratta dalla 28enne, quella polmonare, è infatti tra le poche che si trasmettono da uomo a uomo.

La città in cui è avvenuto il contagio, Irkutsk, si trova nella parte orientale del Paese, vicino al lago Bajkal e al confine con la Mongolia. È più vicina in linea d’aria a Pechino, da cui dista 1.700 chilometri, che a Mosca, lontana 4.200 chilometri.

Il contagio nel laboratorio anti-peste

La forma più comune della peste, quella bubbonica, è una zoonosi, una malattia che si trasmette attraverso un portatore animale, in questo caso le pulci.

Il caso russo però non è stato causato da un contagio “naturale” ma, a quanto risulta dalle prime notizie, da un incidente nel laboratorio dove la donna lavorava.

Non è chiaro se la donna abbia ricevuto le cure adatte alla sua patologia. Anche la peste polmonare, se curata in tempo, ha una mortalità relativamente bassa, del 10%.

Come si cura la peste oggi

Nonostante sia stata una delle malattie più mortali della storia, specialmente in Europa e in Asia, oggi la peste è relativamente semplice da trattare.

La si cura attraverso una terapia antibiotica, che va comunque somministrata non appena si ha il sospetto di un contagio, senza attendere la diagnosi certa.

Durante gli ultimi anni sono però state trovate alcune sottospecie di Yersinia pestis resistenti agli antibiotici più comuni.