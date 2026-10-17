Donna muore in un incidente d'auto a Cassano Magnago ma si indaga sulla dinamica, conosceva l'altro conducente

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pierina Dupon, 69 anni, è morta venerdì 16 ottobre in uno scontro frontale sulla tangenzialina di Cassano Magnago, in provincia di Varese. In un primo momento si era ipotizzato che a provocare l’incidente fosse stato un malore della donna, ma gli accertamenti hanno aperto nuovi interrogativi: alla guida dell’altra auto c’era un uomo di 73 anni che la vittima conosceva. La Procura di Busto Arsizio ha disposto approfondimenti per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Incidente a Cassano Magnago, cosa sappiamo

Un incidente mortale che, nelle ore successive allo schianto, ha assunto contorni da chiarire.

È quanto accaduto nella mattinata di venerdì 16 ottobre a Cassano Magnago, nel Varesotto, dove Pierina Dupon, 69 anni, ha perso la vita in una collisione frontale tra due automobili.

A rendere più complessa la ricostruzione è il rapporto tra la vittima e il conducente dell’altro veicolo, un uomo di 73 anni che la donna pare conoscesse e con il quale avrebbe avuto una relazione sentimentale.

La dinamica dell’incidente in tangenziale

Secondo quanto riferito da La Prealpina, l’incidente si è verificato lungo la tangenziale del comune, in un tratto parallelo all’autostrada A8.

L’allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino e sul posto sono arrivati i soccorritori, con ambulanze, personale sanitario e l’elisoccorso decollato dalla base comasca di Villa Guardia.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante l’intervento dei sanitari, per la 69enne non è stato possibile fare nulla.

Il corpo è rimasto intrappolato nell’abitacolo danneggiato e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere.

Il secondo automobilista, un uomo di 73 anni, ha riportato lesioni agli arti inferiori ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni sono state indicate in codice giallo, secondo la ricostruzione pubblicata da Il Giorno e dal Corriere della Sera.

La vittima conosceva l’altro conducente

Nelle prime ore dopo l’incidente, l’ipotesi presa in considerazione era quella di un malore improvviso della donna alla guida, che avrebbe potuto provocare una perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione della corsia opposta.

La dinamica, inizialmente considerata compatibile con questa ricostruzione, è stata però sottoposta a ulteriori verifiche dopo l’emergere di nuovi elementi.

Come riportato da Il Giorno, Pierina Dupon, vedova da nove anni, avrebbe avuto una relazione con il 73enne coinvolto nello schianto.

Il rapporto si sarebbe concluso nel giugno scorso. Non si trattava dunque di due automobilisti estranei tra loro, ma di persone che condividevano un passato.

Questo elemento ha portato gli investigatori ad approfondire la vicenda per comprendere che cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti alla collisione. Secondo Il Giorno, tra gli aspetti da verificare ci sarebbe anche l’eventuale presentazione di denunce per stalking da parte della donna dopo la fine della relazione.

La richiesta dei familiari della vittima

Il Corriere della Sera riferisce inoltre che gli accertamenti sarebbero stati avviati anche in seguito alla richiesta dei familiari della vittima di esaminare più a fondo le circostanze dello schianto.

Tra gli elementi ritenuti importanti per chiarire la dinamica figurano l’autopsia sul corpo della donna, gli esami tecnici sui due veicoli e le testimonianze raccolte sul posto.

Gli investigatori dovranno ricostruire le traiettorie delle automobili e stabilire che cosa sia avvenuto negli istanti precedenti all’impatto.

Lo scontro ha provocato danni ingenti a entrambe le vetture, mentre l’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per liberare la vittima dall’abitacolo. Gli accertamenti dovranno contribuire a stabilire se la collisione sia stata causata da un malore, da una diversa dinamica stradale o da altre circostanze.