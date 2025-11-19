Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dagli agenti del Commissariato Distaccato di Tivoli – Guidonia per atti persecutori e violazione dei provvedimenti del divieto di avvicinamento. L’operazione risale al 10 novembre 2025, quando un cittadino montenegrino di 55 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo essersi avvicinato nuovamente alla vittima, una donna italiana di 30 anni, nonostante il recente provvedimento cautelare e la notifica del braccialetto elettronico.

La misura cautelare e i fatti precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato, che deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. L’intervento si è reso necessario a seguito della violazione di una misura cautelare appena notificata.

Due giorni prima dell’arresto, al cittadino montenegrino era stata notificata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, il cosiddetto “braccialetto elettronico”. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Tivoli in seguito a atti persecutori compiuti dall’uomo nei confronti della vittima.

La donna, una cittadina italiana di 30 anni, aveva conosciuto l’indagato in ambito lavorativo. Dopo aver rifiutato le sue avances, era stata oggetto di pedinamenti, appostamenti sia sul luogo di lavoro che nei pressi dell’abitazione, apprezzamenti non richiesti e, infine, minacce per il mancato ricambio delle attenzioni.

La denuncia e le indagini

La situazione ha generato nella vittima uno stato di ansia tale da spingerla a rivolgersi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tivoli, dove ha sporto denuncia per le condotte persecutorie subite. Gli investigatori hanno quindi avviato le indagini, raccogliendo elementi gravi e convergenti a carico dell’indagato. Questi riscontri hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La violazione del divieto e l’arresto

Tuttavia, appena due giorni dopo la notifica del provvedimento – e prima ancora che il dispositivo elettronico fosse consegnato – l’uomo si è presentato nuovamente sul luogo di lavoro della vittima. La donna, accortasi della sua presenza, ha prontamente allertato il 112 e ha contattato direttamente gli investigatori del Commissariato Tiburtino. Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti nel centro storico, sorprendendo lo stalker e procedendo al suo arresto in flagranza di reato.

Il possesso del coltello e le conseguenze

Durante il controllo, l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza nei pressi della vittima. Inoltre, è stato trovato in possesso ingiustificato di un coltello a serramanico, motivo per cui è stato anche denunciato in stato di libertà per questo ulteriore reato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il sostegno alla vittima

La vittima, che ha presentato una nuova denuncia-querela per gli ultimi episodi, è stata accompagnata al centro antiviolenza “La Sibilla” di Tivoli per iniziare un percorso di sostegno psicologico.

IPA