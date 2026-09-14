Donna non vaccinata morta di morbillo in Pennsylvania, Kennedy nega l'epidemia negli Usa: "Decessi inventati"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una donna di 40 anni non vaccinata è morta in Pennsylvania per complicazioni legate al morbillo. È il terzo decesso associato alla malattia nello Stato americano, dove i casi confermati sono arrivati a 676 (mentre 124 persone sono state ricoverate). La morte riaccende anche lo scontro politico tra le autorità della Pennsylvania e il segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., che in precedenza aveva messo in dubbio l’effettiva causa dei decessi registrati nello Stato.

Donna morta di morbillo in Pennsylvania

La donna viveva nella contea di Jefferson ed è morta sabato per complicazioni associate al morbillo.

A confermare il decesso è stato il coroner della contea, Greg Furlong, che sta collaborando con il dipartimento della Salute della Pennsylvania per l’esame del caso.

Secondo quanto riferito alla CNN dallo stesso coroner, la donna non era vaccinata contro il morbillo.

Aveva inoltre una broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota come BPCO o COPD, e soffriva di asma. Prima di contrarre il morbillo utilizzava ossigeno supplementare 24 ore al giorno.

“È una perdita straziante per la famiglia e un triste promemoria del fatto che il morbillo può essere una malattia grave e potenzialmente letale“, ha dichiarato Furlong.

I numeri dell’epidemia di morbillo negli Usa

Il nuovo decesso arriva mentre la Pennsylvania sta affrontando una rapida crescita dei casi di morbillo. Venerdì il bilancio statale aveva raggiunto 676 contagi confermati in 37 contee, con 108 nuovi casi registrati nell’ultima settimana.

Come ricorda la CNN, sono 124 le persone ricoverate in ospedale. La contea di Lancaster rappresenta l’epicentro dell’epidemia nello Stato.

I primi due decessi associati al morbillo erano stati registrati proprio nella contea alla fine di agosto, il primo episodio di questo tipo in Pennsylvania negli ultimi 35 anni.

L’AGI riferisce inoltre che tra i casi confermati meno dell’1% riguardava persone completamente vaccinate.

Il caso dei due neonati

Il nuovo caso di Jefferson County si aggiunge ai due decessi registrati a Lancaster County: si trattava di due neonati, anche se il coroner della contea aveva contestato che uno dei due fosse direttamente riconducibile al morbillo.

Nel primo caso, un neonato era morto per la rottura della milza. Secondo il medico legale, la patologia non era stata provocata dall’infezione virale.

Il secondo decesso riguardava invece un bambino di sei settimane con una grave condizione genetica, la microcefalia letale Amish. Il coroner Stephen Diamantoni ha riferito alla CNN che in questo caso la morte era stata causata dal morbillo.

Lo scontro tra Pennsylvania e autorità federali

La gestione dell’epidemia ha alimentato uno scontro tra le autorità statali e quelle federali. Erica Schwartz, da poco confermata alla guida dei Centers for Disease Control and Prevention, ha dichiarato che l’agenzia non era stata informata dalle autorità della Pennsylvania del nuovo decesso.

Secondo Schwartz, lo Stato non ha richiesto un intervento CDC attraverso un programma Epi-Aid, nonostante le offerte di assistenza. Texas, South Carolina, Virginia, Kansas, New Mexico e Wisconsin hanno invece richiesto questo tipo di supporto durante i rispettivi focolai.

Il dipartimento della Salute della Pennsylvania ha confermato di essere in contatto con il coroner e di stare conducendo una propria valutazione del caso.

L’accusa di Kennedy: “Decessi inventati”

Il confronto politico era già esploso dopo i primi due decessi. Il governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, aveva dichiarato alla fine di agosto di aver rifiutato un’offerta di assistenza federale avanzata da Robert F. Kennedy Jr.

Shapiro aveva accusato il segretario alla Salute di diffondere disinformazione sui vaccini e sostenuto che le sue azioni e la sua retorica stessero danneggiando le comunità.

Kennedy aveva reagito sui social accusando il governatore di alimentare la paura e di usare le malattie infettive per fini politici.

In riferimento ai primi decessi, aveva anche sostenuto che potessero essere stati “del tutto inventati” da un membro dello staff di Shapiro per rafforzare l’idea che il morbillo fosse più pericoloso di quanto realmente fosse.