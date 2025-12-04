Donna operata a Napoli per velocizzare i tempi d'attesa, ma i medici dimenticano le forbici nel suo addome

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È viva per miracolo dopo aver ospitato per mesi, nella pancia, una forbice chirurgica di 14 centimetri. Giusy ha raccontato quanto accaduto a Mattino 5. La donna si era sottoposta a un intervento di addominoplastica, ma i medici hanno lasciato nel suo addome l’attrezzo. Solo dopo una TAC si è scoperto l’accaduto e la donna è stata nuovamente operata d’urgenza.

L’operazione di Giusy per rimuovere le forbici

Il calvario di Giusy è iniziato il 30 giugno quando a Napoli si è sottoposta a un intervento di addominoplastica per rimuovere la pelle in eccesso, conseguenza di un precedente intervento, di riduzione del peso corporeo, avvenuto a Bergamo.

L’operazione è prevista, dopo una perdita di peso importante a causa del primo intervento, tramite il servizio sanitario nazionale. La donna aveva quindi deciso di andare a Napoli, in un ospedale convenzionato, dopo aver fatto diverse telefonate ed essersi informata.

iStock

Una forbice chirurgica

Dopo l’operazione, la 42enne ha accusato un fastidio tra l’ombelico e l’inguine ma i medici che l’avevano operata le avevano detto di stare tranquilla.

Il 27 novembre, all’ospedale di Pavullo, Giusy ha però fatto una TAC che ha mostrato che nell’addome della donna c’era una forbice chirurgica di 14 centimetri e da lì è stata subito portata in sala operatoria.

Il racconto di Giusy

Attualmente la donna ha una grande cicatrice all’addome e diversi cerotti a causa del recente intervento.

A Mattino 5 la 42enne ha raccontato di aver conosciuto il chirurgo di Napoli, colui che le aveva praticato l’addominoplastica a giugno, sui social perché in Emilia Romagna c’era una lunga lista d’attesa per fare quel tipo d’intervento in una struttura pubblica.

“Ho fatto tutte le visite e, nel giro di 20-30 giorni mi dà una data per l’intervento”, ha raccontato la donna aggiungendo di essersi informata, riguardo al chirurgo, anche su altri canali, rassicurata anche dal fatto che operasse in un ospedale pubblico.

“Quando sono tornata a casa (dopo l’addominoplastica, ndr), a distanza di una ventina di giorni ho avuto delle complicanze con delle piccole infezioni”, ha aggiunto.

La scoperta di avere le forbici nell’addome

La donna ha raccontato, sempre alla trasmissione Mediaset, di aver notato circa un mese e mezzo fa una pallina che le circolava intorno all’ombelico e di aver sentito nel basso ventre qualcosa di duro.

“Sono andata a fare la visita dal chirurgo che mi aveva operata, ma mi ha detto che era tutto normale, che erano i punti che stavano cicatrizzando e che la pallina poteva essere un’ernia, chiedendomi se mi avesse tolto anche l’ernia”, ha detto la 42enne aggiungendo “se non lo sapeva lui che mi ha operata”.

La domanda posta dal medico ha però messo in allarme Giusy che ha deciso di iniziare a muoversi da sola. Si è prenotata prima un’ecografia a pagamento e poi una TAC d’urgenza il 27 novembre, da lì la scoperta che dentro l’addome c’erano le forbici.

“Sorrido adesso, ma il 27 mi sono vista crollare il mondo addosso“, ha spiegato la donna. Nel frattempo è partito l’iter legale nei confronti del medico di Napoli per indagare cosa sia accaduto e le eventuali responsabilità.