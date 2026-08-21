Donna picchiata dal compagno a Lido di Spina vicino Ferrara, naso e costola fratturati: poi le nega l'ospedale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe rotto il naso e una costola alla compagna, minacciandola di morte se fosse andata in ospedale. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato brutalmente la donna con cui stava trascorrendo la vacanza a Lido Spina, sul litorale del Ferrarese, trattenendola in casa senza poter curare le lesioni subite. L’aggressore è accusato di maltrattamenti in famiglia, anche alla luce di altri precedenti emersi dalle indagini.

La donna picchiata in provincia di Ferrara

L’episodio di violenza è emerso nella mattinata di martedì 19 agosto grazie ai vicini allarmati delle urla provenienti dall’appartamento in cui la coppia soggiornava, nella località balneare in provincia di Ferrara.

In seguito alla segnalazione al 112, come riferito da La Nuova Ferrara, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri impegnata in zona un ordinario servizio di controllo del territorio, che ha arrestato l’uomo.

I maltrattamenti durante la vacanza a Lido Spina

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe prima picchiato la compagna fino a provocarle la frattura del naso e la lesione di una costola, e poi le avrebbe proibito di andare in ospedale, costringendola a passare la notte nell’appartamento con le ferite riportate nelle percosse.

Dalle ricostruzioni fatte dai carabinieri, la furia dell’uomo sarebbe scaturita dai sospetti di tradimento nei confronti della vittima.

Le indagini

La donna è stata accompagnata dai militari dell’Arma in pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per la rottura del naso e la lesione di una costola.

Da quanto risulta dagli accertamenti condotti finora dai carabinieri, quello avvenuto tra il 18 e il 19 agosto sarebbe però soltanto l’ultimo degli episodi di violenza subiti dalla donna, anche in presenza del figlio minorenne della coppia.

All’interno della famiglia sarebbero stati accertati almeno quattro precedenti di minacce e aggressioni fisiche avvenuti in passato, rivelando uno scenario di maltrattamenti che andava avanti da tempo.

Dopo il fermo l’uomo è stato trasferito nel carcere di Ferrara in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.