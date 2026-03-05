Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo. Un giovane tunisino di 18 anni è stato fermato dopo aver aggredito una donna per sottrarle il telefono cellulare. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli rafforzati nelle cosiddette “Zone Rosse” della città.

Un arresto Palermo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento coordinato di diversi reparti impegnati nella prevenzione dei reati nelle aree a maggiore rischio del centro storico.

Nei giorni scorsi, durante le ore serali, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale stava pattugliando piazza Giulio Cesare quando ha notato una giovane donna che chiedeva aiuto. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata colpita con un pugno in faccia da un giovane che le aveva appena sottratto il proprio iPhone. Indicando il responsabile in fuga, la donna ha permesso agli agenti di avviare immediatamente le ricerche.

L’inseguimento e l’arresto

Gli operatori della Polizia di Stato hanno subito prestato soccorso alla donna richiedendo l’intervento del personale sanitario del 118. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso di un ospedale cittadino per accertamenti. Nel frattempo altri agenti hanno diffuso via radio la descrizione del sospetto e la direzione della fuga.

L’inseguimento si è snodato tra le vie Roma e Maqueda, proseguendo fino all’interno del mercato di Ballarò. Qui, un secondo equipaggio ha intercettato il giovane all’altezza di corso Tukory, riuscendo a bloccarlo definitivamente in via delle Pergole.

Il recupero della refurtiva e l’identificazione

Durante la perquisizione personale il giovane tunisino è stato trovato in possesso di un iPhone che è stato subito riconosciuto dalla vittima e restituito. Condotto presso gli uffici della Polizia, il ragazzo è stato arrestato per rapina. Sono stati inoltre avviati tutti gli accertamenti amministrativi per identificarlo e verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

Ulteriori accertamenti e conseguenze

Le verifiche hanno permesso di appurare che il giovane, 18enne cittadino tunisino, si trovava irregolarmente in Italia. Per questo motivo, oltre all’accusa di rapina, è stato indagato anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale Lorusso di Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Il ruolo delle “Zone Rosse” e i risultati dei controlli

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo intensificate dalla Polizia di Stato nelle cosiddette “Zone Rosse” del centro storico di Palermo.

L’aumento della presenza degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, impegnati in servizi di vigilanza dinamica e controlli mirati su persone e mezzi, ha permesso di registrare una significativa riduzione dei reati e dei fenomeni di degrado urbano, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sia ai residenti che ai numerosi turisti che frequentano la zona.

IPA