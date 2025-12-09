Donna presa a calci e pugni a Marano dal compagno, seviziata anche con un bisturi: arrestato un infermiere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I carabinieri di Marano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un infermiere di 47 anni con l’accusa di aver aggredito e picchiato la compagna 40enne. La vittima ha raccontato di essere stata chiusa in casa dall’uomo e picchiata per ore: sarebbe stata costretta ad assumere sedativi, presa a calci e pugni e ferita anche con un bisturi. La donna è stata ricoverata in ospedale, il 47enne è finito in carcere.

Donna picchiata dal compagno a Marano di Napoli

“Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare”.

È quanto avrebbe detto ai carabinieri, secondo quanto riporta Ansa, la donna aggredita e picchiata in casa a Marano di Napoli.

L'aggressione a Marano di Napoli

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre i militari sono intervenuti nell’abitazione della 40enne in seguito alla segnalazione di urla e rumori provenienti dall’appartamento.

Al loro arrivo i carabinieri si sono trovati di fronte una scena drammatica: la donna ferita e in lacrime e sangue ovunque, in casa ma anche nell’ascensore e sul pianerottolo.

Arrestato infermiere

L’aggressore è un infermiere di 47 anni, assistente di sala operatoria in un ospedale di Napoli: all’arrivo dei carabinieri ha tentato di opporsi ma è stato bloccato e arrestato.

La 40enne è stata medicata dal personale del 118 e portata all’ospedale, per lei una prognosi di 20 giorni.

LaPresse riporta che la donna ha riportato numerose contusioni su varie parti del corpo, dal viso alle gambe, una ferita da arma bianca sul palmo della mano e la frattura di una costola.

Il 47enne arrestato per l’aggressione è stato portato in carcere.

Chiusa in casa, narcotizzata e picchiata

Stando al racconto della vittima e a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna sarebbe stata sequestrata in casa e picchiata dal compagno per tutta la giornata.

L’aggressione sarebbe iniziata fuori e poi proseguita all’interno dell’abitazione della 40enne.

Il 47enne avrebbe prima colpito la compagna alla testa con una borraccia in metallo, poi le avrebbe strappato i capelli e l’avrebbe ferita alla mano con un bisturi.

Nel corso della giornata l’avrebbe ripetutamente presa a calci e pugni. Inoltre avrebbe usato sedativi e ansiolitici, risultati rubati dall’uomo in ospedale, per narcotizzare la vittima.

La donna l’aveva già denunciato

Il Mattino riferisce di una relazione tossica tra i due nata sul luogo di lavoro e segnata anche dall’uso di droga da parte di entrambi.

Da quanto emerso c’erano già stati episodi di violenze e maltrattamenti in passato: la donna aveva denunciato il compagno ed era stato attivato il codice rosso.