Donna presa a pugni a Roma in zona San Lorenzo, era in bici col figlio: "Aggressore rilasciato, attenzione"

Una donna di 44 anni, che era in giro in bici assieme al figlio di 10 nel quartiere San Lorenzo di Roma, è stata aggredita e presa a pungi da un 22enne tunisino. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un locale: nel video si vede l’aggressore, incappucciato, colpire e poi fuggire. “Si è avvicinato all’improvviso e mi ha colpita con un pugno”, ha raccontato la donna. Nel frattempo nella zona crescono paura e angoscia visto che l’uomo sarebbe già stato rilasciato.

Donna presa a pugni a Roma, cosa è successo

Lunedì pomeriggio la 44enne stava portando il figlio, di 10 anni, dall’oculista.

I due erano in bici in zona San Lorenzo a Roma, tra via dei Dalmati e via degli Irpini, quando all’improvviso c’è stata l’aggressione.

Un uomo, che si è poi scoperto essere un 22enne tunisino, si è avvicinato, ha sferrato un pugno con violenza, facendo cadere sia la donna sia il bambino, ed è fuggito.

Il video dell’aggressione alla donna in bici

La scena, della violenta e improvvisa aggressione, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un locale della zona.

La donna ha poi raccontato l’accaduto a Roma Today: “All’improvviso si è avvicinato questo ragazzo che mi ha colpito al volto con un pugno all’altezza dell’occhio destro”.

“Dopodiché è scappato via. Io ho gridato aiuto, due persone sono subito intervenute e hanno contattato il 118. Sono stata poi trasportata all’ospedale San Giovanni”, ha aggiunto la 44enne.

Come riporta sempre Roma Today, la donna ha riportato una frattura orbito-nasale destra dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico maxillofacciale.

L’aggressore sarebbe stato rilasciato

Ma, come si dice, oltre al danno la beffa: “Stamattina stava facendo colazione, controllato a vista da una pattuglia dei carabinieri. Tutto questo è assurdo“, ha aggiunto la madre aggredita.

Il 22enne tunisino sarebbe infatti già stato protagonista di atti di violenza nel quartiere, al punto da essere diventato una sorta di incubo a San Lorenzo. Sulle chat di quartiere girerebbero anche foto e video del ragazzo in questione.

Il giovane, ritenuto socialmente pericoloso, sarebbe stato accompagnato in ospedale, al policlinico Umberto I, in codice rosso psichiatrico dopo essere stato individuato dalle forze dell’ordine.

Ma secondo alcuni residenti sarebbe stato rilasciato e sarebbe a piede libero. Sui social circolano identikit e inviti a prestare la massima attenzione.

L’aggressore sarebbe “basso, mulatto, con la barbetta” e sarebbe “già famoso come quello che distrugge specchietti e finestrini con una pietra”, si legge nelle storie della pagina Instagram “Resist San Lorenzo”.