Donna presa a pugni nell'addome a Frosinone, rapina terribile: 30enne arrestato

Eseguito un arresto per rapina e lesioni a Frosinone. Una donna di circa 55 anni è stata aggredita nei pressi della zona scalo da un uomo che, minacciandola con un coltello, ha tentato di sottrarle i suoi averi. L’intervento tempestivo degli agenti ha portato all’arresto dell’aggressore, un uomo di circa 30 anni residente in provincia, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 18.00, quando una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone è stata inviata nei pressi della zona scalo. La segnalazione riguardava una rapina ai danni di una donna. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno trovato numerose persone, tra cui la vittima, una donna di circa 55 anni, visibilmente scossa per quanto accaduto.

L’aggressione e il tentativo di rapina

La donna ha raccontato agli operatori di essere stata avvicinata da un uomo che, dichiarando di essere armato di coltello, le ha intimato di consegnare tutto ciò che aveva con sé. Al suo rifiuto, l’aggressore l’ha afferrata al collo e colpita ripetutamente all’addome. Le urla e la concitazione hanno attirato l’attenzione di due passanti, che sono intervenuti in aiuto della vittima, contribuendo a interrompere l’azione violenta dell’uomo.

L’arresto dell’aggressore

L’autore della rapina e delle lesioni, identificato come un uomo di circa 30 anni residente in un paese della provincia di Frosinone, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, che sono intervenuti con prontezza. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Le condizioni della vittima

La donna aggredita è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Spaziani per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

