Ha contattato un’anziana sull’utenza telefonica fissa, spalleggiato da un complice, identificandosi come il nipote e chiedendo soldi in contanti per pagare una multa. Poi ha precisato che un incaricato sarebbe giunto a prelevare il denaro direttamente sotto l’abitazione. Nella mattinata odierna, sono state arrestate due persone, accusate di truffa aggravata commessa a Maiori, nel Salernitano, lo scorso luglio. I due indagati si sarebbero fatti consegnare tutti i risparmi, 30 mila euro, che la signora custodiva in casa.