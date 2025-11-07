Donna prosciugata dai risparmi di una vita a Maiori, le immagini dei truffatori che le rubano 30mila euro
Due arresti nel Salernitano per la truffa del finto nipote: un'anziana derubata di 30 mila euro.
Ha contattato un’anziana sull’utenza telefonica fissa, spalleggiato da un complice, identificandosi come il nipote e chiedendo soldi in contanti per pagare una multa. Poi ha precisato che un incaricato sarebbe giunto a prelevare il denaro direttamente sotto l’abitazione. Nella mattinata odierna, sono state arrestate due persone, accusate di truffa aggravata commessa a Maiori, nel Salernitano, lo scorso luglio. I due indagati si sarebbero fatti consegnare tutti i risparmi, 30 mila euro, che la signora custodiva in casa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.