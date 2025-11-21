Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di un 41enne. L’accusa è di rapina aggravata. Il provvedimento restrittivo arriva dopo un’attività di indagine che ha tratto origine da un episodio di rapina commessa a Catania, ai danni di una turista spagnola all’interno di una struttura adibita a B&B in cui la vittima era ospite. In base a quanto dichiarato dalla donna l’uomo, con il volto travisato da un cappellino, dopo essersi introdotto presso la struttura l’ha aggredita riuscendo a strapparle con violenza due collanine ed un orologio in oro per poi fuggire in moto. La polizia è riuscita individuare il malvivente grazie all’acquisizione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area della rapina.