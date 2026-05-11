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Un arresto, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove una donna è stata vittima di rapina in via della Scala. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata minacciata con un coltello e derubata di 50 euro da due giovani, uno dei quali, un 17enne, è stato fermato e condotto presso l’Istituto penitenziario minorile. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e la responsabilità dell’indagato sarà valutata nel corso del processo.

Donna rapinata a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto dopo una segnalazione di rapina consumata in via della Scala.

Le Volanti di via Zara, giunte rapidamente sul posto, hanno trovato diversi bus di linea fermi e hanno notato una donna a bordo di uno di essi che chiedeva aiuto.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti, la vittima, una donna di 40 anni di nazionalità brasiliana, sarebbe stata avvicinata in Piazza dell’Unità Italiana da due soggetti.

Uno dei due avrebbe puntato, con ogni probabilità, un coltello alla schiena della donna, per poi darsi alla fuga. Nel frattempo, il 17enne si sarebbe posizionato davanti a lei, intimandole di aprire la borsa.

Il furto e la fuga

Dopo aver sottratto 50 euro dalla borsa della vittima, il giovane si sarebbe allontanato salendo a bordo di un bus. La donna, determinata a non lasciar fuggire il suo aggressore, lo ha rincorso fino al mezzo pubblico, dove ha continuato a chiedere aiuto attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno fermato il 17enne, già noto alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato associato presso l’Istituto penitenziario minorile di Firenze.

IPA