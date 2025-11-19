Donna rapinata in un negozio a Sora, scatta l'arresto lampo del ladro grazie ai cittadini
Un 20enne arrestato a Sora per rapina: ha strappato un portafogli a una donna in un negozio, bloccato da cittadini e Polizia.
Un arresto per rapina a Sora, dove un giovane di 20 anni è stato fermato dopo aver sottratto con la forza un portafogli a una donna all’interno di un esercizio commerciale. L’intervento tempestivo di alcuni cittadini e del proprietario del negozio ha permesso alla Polizia di Stato di bloccare il responsabile, che è stato poi posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.
I fatti: la rapina all’interno del negozio
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente e ha visto protagonista un ragazzo residente in un paese vicino a Sora. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha agito all’interno di un negozio del centro cittadino.
Il giovane di 20 anni si è avvicinato a una donna che stava effettuando un pagamento alla cassa. Approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato il portafogli dalle mani della vittima e si è dato alla fuga. L’azione repentina ha subito attirato l’attenzione sia del titolare dell’esercizio commerciale sia di alcuni clienti presenti.
L’inseguimento e l’arresto
Il tentativo di fuga del ragazzo per le vie del centro di Sora è stato interrotto grazie alla prontezza del proprietario del negozio e di alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza impegnata nei controlli di zona. Gli agenti sono riusciti a raggiungere rapidamente il luogo dell’accaduto e a intercettare il giovane, assicurandolo alla giustizia.
La restituzione del portafogli e le misure adottate
Il portafogli sottratto è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Il giovane, su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.
