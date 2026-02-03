Donna rapinata nel centro di Verona attira un agente con le sue urla, arrestato un 35enne
Un giovane di 28 anni è stato arrestato in centro a Verona per rapina impropria aggravata grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio.
Un arresto per rapina impropria aggravata: questo il bilancio di un episodio avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Verona. Un giovane di ventotto anni è stato fermato da un sovrintendente della Polizia di Stato fuori servizio dopo essere stato inseguito per le vie cittadine in seguito alle grida di una donna che lo accusava di averle sottratto un barattolo metallico. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti. Il ragazzo è stato poi condotto in Questura e sottoposto a misure cautelari, in attesa del giudizio.
La dinamica dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando un sovrintendente, libero dal servizio, stava passeggiando con la propria famiglia nel centro di Verona.
Improvvisamente le urla di una donna – “fermatelo“, “al ladro” – hanno attirato la sua attenzione. La donna stava inseguendo un giovane che stringeva tra le mani un barattolo metallico appena sottrattole.
L’inseguimento e l’arresto
Il poliziotto, dopo aver messo al sicuro la moglie e i figli, si è lanciato all’inseguimento del presunto rapinatore. Dopo alcune decine di metri e con l’aiuto di alcuni cittadini presenti è riuscito a bloccare il giovane prima dell’arrivo della volante della Polizia, giunta sul posto in pochi minuti.
Il tempestivo intervento ha permesso di evitare che il malvivente si dileguasse tra la folla. Il giovane, identificato come un ventottenne, è stato accompagnato presso la locale Questura. Qui ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, pronunciando anche frasi ingiuriose nei confronti degli agenti.
Per questi motivi, oltre alla rapina impropria aggravata in concorso, gli sono stati contestati anche i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Il malvivente è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. In seguito il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.