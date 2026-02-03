Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria aggravata: questo il bilancio di un episodio avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Verona. Un giovane di ventotto anni è stato fermato da un sovrintendente della Polizia di Stato fuori servizio dopo essere stato inseguito per le vie cittadine in seguito alle grida di una donna che lo accusava di averle sottratto un barattolo metallico. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti. Il ragazzo è stato poi condotto in Questura e sottoposto a misure cautelari, in attesa del giudizio.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando un sovrintendente, libero dal servizio, stava passeggiando con la propria famiglia nel centro di Verona.

Improvvisamente le urla di una donna – “fermatelo“, “al ladro” – hanno attirato la sua attenzione. La donna stava inseguendo un giovane che stringeva tra le mani un barattolo metallico appena sottrattole.

L’inseguimento e l’arresto

Il poliziotto, dopo aver messo al sicuro la moglie e i figli, si è lanciato all’inseguimento del presunto rapinatore. Dopo alcune decine di metri e con l’aiuto di alcuni cittadini presenti è riuscito a bloccare il giovane prima dell’arrivo della volante della Polizia, giunta sul posto in pochi minuti.

Il tempestivo intervento ha permesso di evitare che il malvivente si dileguasse tra la folla. Il giovane, identificato come un ventottenne, è stato accompagnato presso la locale Questura. Qui ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, pronunciando anche frasi ingiuriose nei confronti degli agenti.

Per questi motivi, oltre alla rapina impropria aggravata in concorso, gli sono stati contestati anche i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il malvivente è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. In seguito il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

