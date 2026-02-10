Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di trentacinque anni è stato arrestato per tentata rapina aggravata durante un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino, nel quartiere Barriera Milano. Il soggetto è stato fermato dopo aver aggredito una ragazza per sottrarle lo smartphone, minacciandola con un grosso coltello.

Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Torino, precisamente in via Bologna, nel quartiere Barriera Milano. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di una rapina ai danni di una giovane donna. La vittima, mentre stava rientrando a casa, è stata improvvisamente aggredita da un uomo armato di un machete, che l’ha minacciata per costringerla a consegnare il proprio smartphone.

L’arresto dopo un inseguimento

Giunti rapidamente sul luogo indicato, i poliziotti hanno individuato subito il sospettato. Alla vista della Volante, l’uomo ha tentato di disfarsi dell’arma, lasciando cadere il machete tra alcune auto parcheggiate, per poi cercare di fuggire. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti sono riusciti a bloccare il trentacinquenne marocchino, recuperando sia lo smartphone sottratto alla ragazza sia il coltello di cui aveva cercato di liberarsi poco prima.

