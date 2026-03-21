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La Polizia di Stato ha arrestato a Messina una trentacinquenne romana. La donna è stata fermata mentre trasportava oltre 30 chilogrammi di droga destinati alla Sicilia. Il sequestro, avvenuto nella tarda serata di lunedì 16 marzo, è stato possibile grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuare il carico a bordo di un veicolo a noleggio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre duecento mila euro se immessa sul mercato.

Le indagini e il pedinamento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attenta attività investigativa della Squadra Mobile locale, che aveva raccolto informazioni su un imminente trasporto di un ingente quantitativo di droga dal centro Italia verso la Sicilia. Gli agenti hanno predisposto servizi di osservazione sia presso lo scalo portuale di Messina sia al punto di imbarco di Villa S. Giovanni, riuscendo così a individuare il veicolo sospetto a bordo di una nave traghetto diretta verso l’isola.

Il sequestro e l’arresto

Durante le fasi di osservazione, la donna alla guida del veicolo è stata notata mentre interagiva con altri giovani, facendo ipotizzare che non viaggiasse da sola. Dopo lo sbarco, la vettura ha effettuato diverse manovre repentine tra le vie della città peloritana, nel tentativo di sfuggire a un eventuale pedinamento. Successivamente, il mezzo ha imboccato l’autostrada A-18 in direzione Catania. Gli investigatori hanno seguito anche un secondo veicolo di grossa cilindrata, con a bordo quattro persone, che procedeva con lo stesso percorso e adottava strategie per ostacolare il pedinamento.

Il blitz al casello autostradale

Entrambi i veicoli sono stati bloccati nei pressi del casello autostradale di Messina. La perquisizione del veicolo a noleggio condotto dalla trentacinquenne ha portato al sequestro di 28 chili di hashish, oltre 1 chilo di cocaina e 2 chili di marijuana, tutti occultati all’interno di due borsoni nel bagagliaio. I quattro occupanti dell’altro mezzo, tutti residenti a Roma, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato inoltre denunciato per porto illegale di due coltelli.

Le conseguenze giudiziarie

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura distrettuale, ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per la trentacinquenne.

IPA