Donna rompe le acque al concerto dei The Kolors a Livorno, Stash l'aiuta dal palco: "Ha partorito in ospedale"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante il concerto dei The Kolors a Livorno, una trentanovenne al nono mese di gravidanza ha rotto le acque tra la folla. Il cantante Stash ha subito fermato la musica per permettere i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale dove ha partorito poco dopo un bambino sano. Stash ha poi festeggiato l’evento sui social.

Fuoriprogramma al concerto dei The Kolors a Livorno

Inaugurazione memorabile in piazza del Luogo Pio per la 41esima edizione di Effetto Venezia, la principale kermesse estiva di Livorno.

Migliaia di spettatori si sono radunati per assistere al concerto dei The Kolors, ma dopo circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo è accaduto l’inaspettato: a una donna di 39 anni alla 40esima settimana di gravidanza, presente tra la folla per ascoltare i successi della band, si sono rotte le acque.

ANSA

Il frontman Stash, accortosi dal palco del trambusto, ha prontamente interrotto la musica invitando la folla a fare spazio per permettere l’intervento dei soccorritori.

Dalla piazza al reparto di ostetricia

La macchina dei soccorsi coordinata dal 118 si è attivata immediatamente con il supporto dei volontari presenti al presidio di Livorno e di un’ostetrica che si trovava per caso tra il pubblico.

La trentanovenne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno, dove, poco dopo l’ingresso nel reparto di ostetricia, ha dato alla luce il suo bambino.

Stando a quanto riportato da La Nazione, sia la madre che il neonato godono di ottima salute.

L’emozione sui social di Stash

L’episodio è stato poi raccontato con grande gioia dallo stesso Stash attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ieri sera a Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c’era una donna incinta che non si sentiva bene”.

“Ho chiesto subito l’intervento della croce rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza – prosegue poi il cantante – Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: La ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice auguriiii”.

Superata la grande emozione, il tour estivo dei The Kolors proseguirà toccando nuove tappe in tutta Italia. I prossimi appuntamenti dal vivo vedranno la band impegnata il 4 agosto a Gavorrano (Grosseto) al Teatro delle Rocce, il 13 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine) e il 14 agosto in Piazza Carli ad Asiago (Vicenza).