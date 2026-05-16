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È stata arrestata una donna di 35 anni a Catania per furto aggravato di oltre cento barrette di cioccolato in un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del personale di vigilanza e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha bloccato la donna poco dopo la fuga.

Il desiderio di cioccolato e il furto nel supermercato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di un episodio che ha visto protagonista una cittadina catanese, la quale si è resa responsabile di un furto all’interno di un supermercato situato in via Gabriele D’Annunzio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna, spinta da un forte desiderio di cioccolato, si è aggirata tra gli scaffali del supermercato e ha prelevato più di cento barrette di un noto marchio, nascondendole nella propria borsa. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, è stata notata dal personale di vigilanza che ha tentato di fermarla. Nonostante un breve inseguimento, la donna è riuscita a fuggire dal supermercato, portando con sé la merce rubata e salendo a bordo di un’auto.

L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva

Le guardie giurate hanno prontamente allertato la Sala Operativa della Questura di Catania, che ha inviato una pattuglia della squadra volanti. Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dal personale del supermercato, gli agenti sono riusciti a individuare rapidamente la donna in piazza Iolanda, mentre si trovava ancora a bordo della sua auto. Durante il controllo, la donna è stata trovata in possesso delle confezioni di cioccolato, che sono state recuperate e restituite all’attività commerciale.

La denuncia e l’arresto

Il responsabile del punto vendita ha formalizzato la denuncia nei confronti della donna, che è stata quindi arrestata per furto aggravato. La Polizia ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per l’indagata vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Le conseguenze giudiziarie

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, la donna è stata condotta presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicata con rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio.

IPA