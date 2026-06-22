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È stata salvata una donna che aveva tentato un gesto estremo, grazie a un intervento tempestivo della Polizia di Stato a Torino. L’operazione è stata resa possibile da una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo di intervenire prontamente nell’abitazione della donna nel quartiere San Secondo.

La segnalazione e l’allarme

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato attorno alla mezzanotte, quando una conoscente della donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112. La donna, preoccupata per un messaggio ricevuto sul cellulare, ha ritenuto che potesse trattarsi di un possibile gesto autolesivo imminente. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra le forze dell’ordine.

Ricevuta la richiesta di soccorso, gli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo si sono precipitati presso l’abitazione della signora, situata nel quartiere San Secondo di Torino. Dopo aver tentato senza successo di mettersi in contatto con la donna, i poliziotti hanno percepito deboli lamenti provenire dall’interno dell’appartamento. Comprendendo la gravità della situazione, hanno deciso di forzare la porta d’ingresso per poter accedere rapidamente ai locali.

Il salvataggio e i soccorsi

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato la donna in condizioni critiche. Immediatamente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e ha soccorso la vittima. Grazie alla prontezza degli operatori, la donna è stata tratta in salvo e affidata alle cure dei medici.

Durante le fasi concitate dell’intervento, entrambi gli operatori di polizia hanno riportato lievi lesioni. Nonostante ciò, hanno portato a termine con successo l’operazione di salvataggio, dimostrando grande professionalità e spirito di servizio.

Il ruolo fondamentale della segnalazione

L’episodio mette in evidenza l’importanza della tempestività nelle segnalazioni e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. In questo caso, la prontezza della conoscente nel rivolgersi al 112 ha permesso di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi e di evitare conseguenze ben più gravi.

IPA