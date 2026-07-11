Donna salvata dal suicidio a Como, così gli agenti l'hanno trovata e portata in salvo

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Una donna è stata salvata da un tentativo di suicidio grazie all’intervento coordinato tra Polizia di Stato e Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in Lombardia, quando la segnalazione è stata raccolta dalla Questura di Frosinone e trasmessa alle forze dell’ordine locali, che hanno rintracciato la donna nella sua abitazione.

La localizzazione e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio poco dopo le 14.00 di venerdì 10 luglio. Una telefonata è giunta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Frosinone. Dall’altra parte della cornetta, una donna in evidente stato di disperazione ha riferito di essere sopraffatta da gravi situazioni personali e di essere intenzionata a compiere un gesto estremo.

L’operatore della Questura, mentre cercava di rassicurare la donna, ha condiviso in tempo reale le informazioni con il responsabile del turno Volante, presente nella sala operativa. Grazie a un rapido lavoro di squadra, è stato possibile individuare la posizione geografica dell’utenza telefonica da cui proveniva la chiamata. Si è così scoperto che la donna si trovava in Lombardia.

Il coinvolgimento di Como e Cantù

Una volta accertata la posizione, la Questura di Como e il personale della Stazione dei Carabinieri di Cantù sono stati immediatamente allertati. I Carabinieri, che si trovavano a poca distanza dalla chiamante, hanno raggiunto in tempi rapidi l’abitazione della donna, riuscendo a rintracciarla e a scongiurare il peggio.

Il lieto fine di questa vicenda rappresenta un esempio concreto della collaborazione quotidiana tra la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine. La gestione coordinata delle richieste di intervento, come sottolineato dalla Polizia, è fondamentale per garantire assistenza e soccorso in situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale.

Il ruolo della Polizia di Stato nell’assistenza

La Polizia di Stato ricorda che tra i suoi compiti principali vi è quello di prestare soccorso ai cittadini. L’episodio di ieri dimostra come la tempestività e la collaborazione tra diversi corpi delle forze dell’ordine possano fare la differenza e salvare delle vite. In questo caso, la sinergia tra la Questura di Frosinone, la Questura di Como e i Carabinieri di Cantù ha permesso di intervenire in modo efficace e risolutivo.

IPA