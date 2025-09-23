Donna scarcerata a Prato, ha scontato la condanna per aver avuto un figlio da un 14enne a cui dava ripetizioni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La professoressa di inglese che 7 anni fa ebbe un figlio con un ragazzino di 14 anni a cui dava lezioni private in casa è stata scarcerata. Circa due anni fa, la donna è stata condannata in via definitiva a 6 anni e 7 mesi di carcere. Ora può uscire dal penitenziario di Sollicciano, come deciso dal tribunale di sorveglianza di Firenze che ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali di Prato.

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con un 14enne

La docente oggi ha 37 anni e beneficerà di una borsa lavoro di tre mesi presso un’associazione.

In particolare, sarà assunta come operatrice socio-sanitaria (Oss) part-time da una cooperativa sociale per fare assistenza domiciliare ai pazienti.

ANSA Esterno del carcere di Sollicciano

La Corte di Cassazione confermò la condanna definitiva nel 2023. Atti sessuali e violenza su minore risalgono al periodo che va dal 2017, quando l’allievo aveva 13 anni, ai primi mesi del 2019.

Secondo il tribunale di sorveglianza ci sono oggi le condizioni per procedere con la scarcerazione, anche alla luce di una revisione critica dei fatti che la professoressa potrà affrontare meglio all’esterno del penitenziario, grazie all’ausilio dell’Ufficio dell’esecuzioni penali esterne (Uepe).

Gli avvocati della donna: “La cliente ha fatto tutti i passi necessari”

“La cliente ha affrontato tutti i passi ritenuti necessari dalla giustizia, che ha ossequiato in ogni particolare, mostrando acquiescenza alla sentenza”, hanno riferito i difensori della 37enne, vale a dire gli avvocati Massimo Nistri e Mattia Alfano.

“Siamo soddisfatti per la decisione del tribunale che ha ritenuto la cliente pronta per il dovuto reinserimento nella società e soprattutto per il riapproprio dei propri affetti personali, tra cui il figlio tanto discusso”, hanno aggiunto i legali.

E ancora: “Siamo certi che una volta conclusasi la vicenda processuale, si possa passare alle dovute riflessioni sulla vicenda personale della ragazza, che è complessa, intrisa di molteplici aspetti che devono, o quantomeno dovrebbero essere, oggetto di un’analisi sociologica di più ampio respiro e interesse”.

Il marito della 37enne ha cresciuto anche il secondo figlio della compagna

Quando il caso divenne di dominio pubblico, il marito della prof scelse di restarle accanto e di continuare a crescere i due figli della donna: quello di cui lui è effettivamente il padre e quello venuto alla luce 7 anni fa dal rapporto con il ragazzino.