Donna schiacciata tra due autobus a Bologna dopo il concerto di Max Pezzali al Dall'Ara, è in rianimazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna è rimasta schiacciata tra due autobus dopo il concerto di Max Pezzali. La 57enne, residente nella provincia di Bologna, è stata ricoverata all’ospedale Maggiore in rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto all’uscita dal concerto, che si era tenuto allo stadio Dall’Ara di Bologna. In fase di accertamento la dinamica del tragico evento, che si è verificato poco prima di mezzanotte.

Investita all’uscita dal concerto

Una donna di 57 anni è stata investita all’uscita dal concerto di Max Pezzali. La doppia serata del tour “Max Forever – Gli anni d’oro” allo stadio Dall’Ara di Bologna si è conclusa in tragedia.

Si stava allontanando dallo stadio quando è rimasta schiacciata tra due autobus della Tper. L’incidente è avvenuto in via Andrea Costa, nei pressi del civico 157.

Non è in pericolo di vita

La 57enne si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore.

Secondo quanto riferito da AGI, sarebbe in rianimazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

La dinamica

Tanti i testimoni da ascoltare, ma che potrebbero rendere più semplice capire le dinamiche dell’incidente con i mezzi pubblici. Questo è avvenuto poco prima di mezzanotte, alla fine del concerto, mentre le migliaia di persone che avevano assistito al concerto defluivano verso l’esterno dello stadio.

I due bus, secondo quanto appreso, erano in fila incolonnati. Si trovavano fermi, in un primo momento, nella fermata direzione centro e in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio per salire a bordo.

L’autobus posteriore sarebbe avanzato. Per cause ancora in fase di accertamento, è avanzato e ha investito la donna. Questa stava attraversando tra i due mezzi.

I soccorsi

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. La vittima è stata raggiunta dai sanitari del 118, già presenti sul posto per via delle disposizioni di sicurezza.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore. È arrivata in codice rosso. Si trova ricoverata, ma non si conoscono le ferite.

Durante il concerto si sono verificati diversi malori dovuti al grande caldo. I sanitari sono intervenuti per soccorrere gli spettatori colpiti.

Il messaggio dell’azienda di trasporti

Intanto, l’azienda Tper fa sapere che “come sempre sta, da subito, collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant’altro occorra. Come è normale in questi, casi la dinamica è ancora da approfondire”.

Tper esprime anche “la propria vicinanza alla signora investita e alla sua famiglia” e “un pensiero va anche al personale rimasto coinvolto, attualmente molto scosso per l’accaduto”.