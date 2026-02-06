Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e nove chili di eroina sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra Montesilvano e San Severo. L’operazione, svolta il 3 febbraio, ha portato all’arresto di una 41enne del posto, accusata di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga tra Montesilvano e San Severo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano da tempo monitoravano un canale diretto che collega la città abruzzese con San Severo. Questo collegamento, secondo gli investigatori, era alla base di un flusso costante di sostanze stupefacenti che dalla cittadina pugliese raggiungevano il territorio montesilvanese.

Il blitz e le perquisizioni

Nella giornata del 3 febbraio, nell’ambito di un servizio antidroga mirato, sono state effettuate numerose perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze illecite. È stato proprio a San Severo che i Carabinieri del Nucleo Operativo di Montesilvano, in collaborazione con l’Arma locale, hanno rinvenuto circa nove chili di eroina confezionata in buste durante una delle perquisizioni.

La droga e il denaro sequestrati

La sostanza stupefacente era ancora in fase di lavorazione: i militari hanno infatti sequestrato anche una grossa pressa, presumibilmente utilizzata per realizzare i cosiddetti “panetti” di eroina. Nel corso della stessa attività di ricerca, è stata trovata una somma di denaro contante superiore a 58.000 euro, nascosta all’interno di una coperta riposta in una lavatrice. Gli inquirenti non escludono che il denaro possa essere il provento di una redditizia e ben organizzata attività di spaccio.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’operazione, i Carabinieri hanno tratto in arresto una 41enne residente a San Severo, che è stata associata presso la Casa Circondariale di Foggia. La donna dovrà rispondere di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Secondo gli investigatori, grazie a questo intervento è stato interrotto un importante canale di approvvigionamento di droga verso Montesilvano.

