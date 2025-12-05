Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato eseguito dai Carabinieri nel centro di Isernia, dove una giovane donna è stata trovata segregata nell’abitazione del compagno. L’operazione è stata avviata a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 da un familiare della vittima, preoccupato per la sua incolumità dopo giorni di silenzio.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Isernia. I militari sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, dove hanno individuato la giovane donna in stato di segregazione, controllata a vista da un familiare dell’indagato.

L’azione dei Carabinieri è scaturita dalla segnalazione di un familiare della donna, che aveva contattato il numero di emergenza 112 dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con lei per diversi giorni. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la ragazza all’interno dell’appartamento, impossibilitata a lasciare l’abitazione e sottoposta a una costante sorveglianza da parte di un parente dell’uomo.

La situazione della vittima

La giovane, che aveva manifestato la volontà di tornare presso la casa materna situata in un’altra regione, era stata trattenuta contro la sua volontà. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto del compagno, la donna ha potuto raccontare ai Carabinieri i numerosi episodi di violenza, sia fisica che morale, subiti durante la convivenza.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo, un 40nne originario di Isernia, è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto, è stato trasferito presso la casa circondariale di Isernia, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica locale.

