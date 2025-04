Donna sequestrata e violentata sotto la minaccia di una pistola: fermato 36enne a Padova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un fermo per sequestro e violenza sessuale il bilancio di un’operazione della Polizia a Padova. Un cittadino kossovaro di 36 anni è stato fermato nella mattinata di lunedì 14 aprile dopo essere stato rintracciato dalla Squadra Mobile. L’uomo è accusato di aver sequestrato e violentato una donna albanese di 37 anni in un appartamento.

Dettagli dell’accaduto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna ha raccontato che nelle prime ore del mattino di sabato 12 aprile era stata contattata telefonicamente da un albanese sconosciuto che le aveva chiesto di scendere in strada, facendole credere che suo figlio fosse in pericolo. Una volta in strada, l’uomo le ha mostrato una pistola e l’ha costretta a seguirlo in un appartamento nella zona Palestro, dove è rimasta fino alle 10 circa.

La violenza e la fuga

L’aggressore ha poi costretto la vittima a seguirlo in un secondo appartamento disabitato, dove ha consumato cocaina e l’ha costretta, sotto minaccia della pistola, a rapporti sessuali per circa due ore. Verso le 13.00, la donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto a un passante. Soccorsa da una Volante, è stata accompagnata all’ospedale, dove gli accertamenti medici hanno confermato la violenza subita.

Indagini e arresto

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno portato gli agenti a individuare l’appartamento dove si nascondeva l’aggressore. L’uomo, un kossovaro irregolare con numerosi precedenti penali, era stato appena scarcerato il giorno prima della violenza. Al termine degli accertamenti, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e ristretto presso la casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.

Fase delle indagini

Si sottolinea che il procedimento è in fase di indagini preliminari e che gli indagati devono ritenersi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Fonte foto: IPA