Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati identificati come presunti autori di una rapina avvenuta ad Ancona, in via Lotto, ai danni di una donna che si era fermata con l’auto per una foratura. L’episodio è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile della Questura di Ancona ha avviato immediatamente le indagini dopo la segnalazione della rapina avvenuta il 3 dicembre scorso. La vittima, una donna, si era accorta di aver forato uno pneumatico e aveva accostato la propria auto sul ciglio della strada in via Lotto. Mentre scendeva per controllare il danno, è stata avvicinata da due giovani.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, uno dei due presunti responsabili ha afferrato la donna alle spalle, immobilizzandola, mentre il complice, con un gesto rapido, ha aperto la portiera dell’auto e ha sottratto la borsa che la vittima aveva lasciato sul sedile lato passeggero. Nonostante il tentativo della donna di recuperare la borsa, i due si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’identificazione dei responsabili

La Polizia ha potuto contare sulle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona di via Lotto. Analizzando i filmati, gli agenti della Squadra mobile sono riusciti a risalire all’identità dei due giovani coinvolti nella rapina. Le prove raccolte hanno permesso di deferire i presunti autori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

IPA