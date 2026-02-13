Donna si finge babysitter per rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma, polizia le dà la caccia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono due i tentativi di rapimento di bambini a Roma a distanza di poche ore. Una donna si è finta una babysitter per avvicinarsi ai cancelli di due scuole del quartiere Monteverde. Poco prima della campanella, la donna si sarebbe avvicinata cercando di prendere una bambina. Il personale si è fortunatamente allarmato di fronte al comportamento nervoso. Un insegnante ha chiamato la polizia, ma la donna è riuscita a scappare.

Tentativi di rapimento di bambini

Roma è stata scossa da due tentativi di rapimento di bambini nel giro di poche ore. È accaduto nel quartiere Monteverde, rispettivamente presso i plessi Oberdan e Lola Di Stefano.

Il primo episodio, che si è verificato l’11 febbraio scorso, è stato sventato grazie all’attenzione del personale scolastico che ha notato una donna sconosciuta aggirarsi nei pressi dell’uscita. Avrebbe tentato di avvicinarsi a una bambina di tre anni, ma quando le insegnanti si sono avvicinate chiedendole chi fosse, questa avrebbe detto di essere la babysitter. Ha mostrato anche la foto della bambina sul proprio telefono, ma non aveva una delega e la scuola non era stata avvisata che un’altra persona sarebbe andata a prendere la piccola.

Da qui l’allarme e un comportamento sempre più nervoso, che ha spinto le insegnanti a chiamare la polizia e i genitori. Nel frattempo la donna si è allontanata. È stata fatta denuncia, ma è stato anche lanciato un allarme alle scuole di Roma affinché intensifichino la vigilanza, soprattutto sulle deleghe per il ritiro dei minori.

Le parole di Tomassetti

Il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha commentato gli eventi della giornata di mercoledì 11 febbraio. Ha spiegato che il Municipio sta monitorando la questione e che è la prima volta nel quartiere che si tenta un rapimento simile.

In entrambi i casi, grazie al personale scolastico, sono stati impediti i sequestri. Una sensibilità che nei prossimi giorni è richiesta a presidi, personale ATA e insegnanti, così da evitare situazioni pericolose in attesa che la polizia trovi la responsabile dei tentati rapimenti.

“Serve aumentare la sicurezza”

A prendere la parola è stato anche il capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori. In merito ai due tentativi di rapimento, che ricorda essere stati sventati grazie alla prontezza delle insegnanti e del personale scolastico, parla della necessità di aumentare la sicurezza.

“Invitiamo tutti alla massima attenzione e chiediamo al Campidoglio di mettere subito a disposizione le immagini delle telecamere, rafforzare la sorveglianza negli orari di ingresso e uscita degli alunni e garantire notizie tempestive alle famiglie”, ha sottolineato.