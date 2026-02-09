Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Brescia, dove una cittadina romena di 26 anni è stata fermata per tentata truffa aggravata all’interno di una struttura ospedaliera. La donna, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e truffe, avrebbe simulato una disabilità per ottenere denaro da pazienti e familiari. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, che ha anche avviato le procedure per l’espulsione della cittadina comunitaria.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso gli “Spedali Civili” di Brescia. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti dopo che una giovane donna aveva inscenato una complessa messinscena per carpire la fiducia e la generosità dei presenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cittadina romena, già destinataria di 2 Fogli di Via Obbligatori dai Comuni di Rimini e Verona, si aggirava nei corridoi che conducono al Pronto Soccorso dell’ospedale. Vestita in abiti civili, un’agente della Polizia di Stato, impegnato in un servizio di prevenzione dei reati predatori, è stato avvicinato dalla donna che, fingendosi sordomuta, ha esibito una documentazione apparentemente riconducibile al mondo della disabilità.

Il materiale mostrato comprendeva un certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili, corredato da loghi e simboli come “Tourisme & Handicap” e la bandiera italiana, oltre a una tabella con firme e importi di presunte donazioni già effettuate. L’obiettivo era quello di convincere i presenti a effettuare donazioni di denaro, facendo leva sulla solidarietà verso i disabili e i bambini poveri.

L’intervento della Polizia

L’agente, insospettito dalle incongruenze e dalla violazione delle direttive sanitarie che vietano simili attività in aree sensibili, ha deciso di identificarsi e di chiedere alla donna di consegnare la documentazione. Successivamente, la giovane è stata accompagnata presso l’Ufficio della Polizia di Stato situato all’interno dell’ospedale.

Durante il controllo, la donna ha manifestato un forte stato d’agitazione e ha abbandonato la simulazione della disabilità, ammettendo di aver redatto personalmente le diciture sul foglio e di aver apposto firme contraffatte. Ha inoltre confessato di aver agito con l’intento di “ricattare emotivamente” pazienti e familiari per ottenere denaro.

I precedenti e le misure adottate

Dai controlli effettuati nella banca dati del Ministero dell’Interno è emerso che la donna era già nota alle forze dell’ordine, con numerose denunce per truffe commesse con modalità analoghe e per reiterate inottemperanze ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

Al termine degli accertamenti, la cittadina romena è stata tratta in arresto per tentata truffa aggravata, in quanto il reato è stato commesso all’interno di un presidio ospedaliero, approfittando della condizione di fragilità emotiva e di minorata difesa degli utenti. La donna è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica.

Le decisioni del Questore

In seguito all’episodio, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti della donna la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente divieto di ritorno nel comune per i prossimi 3 anni. In caso di violazione del provvedimento, la donna rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

Parallelamente, sono state avviate le procedure per l’espulsione della cittadina comunitaria, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

IPA