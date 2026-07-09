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Eseguito un arresto a Rieti, dove una donna è stata fermata per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa a sottrarre capi di abbigliamento per un valore di circa 140 euro. L’azione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento di un militare fuori servizio e del personale del negozio.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Rieti, in via delle Scienze, all’interno di un centro commerciale. La protagonista della vicenda è una donna di nazionalità italiana, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a episodi simili.

Secondo quanto ricostruito, la donna si è introdotta in un negozio di abbigliamento situato nel centro commerciale di Rieti. Dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi di vestiario, per un valore complessivo di circa 140 euro, ha cercato di allontanarsi rapidamente dal locale, tentando di far perdere le proprie tracce.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

L’azione della donna non è però passata inosservata al personale del negozio, che si è immediatamente attivato per inseguirla. Alla scena ha assistito anche un militare della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, che in quel momento si trovava libero dal servizio. Riconoscendo la donna per i suoi trascorsi giudiziari, il militare è prontamente intervenuto, riuscendo a bloccarla dopo poche centinaia di metri.

Poco dopo, sul posto è arrivata una pattuglia di militari in servizio d’istituto, che ha preso in consegna la donna. Quest’ultima è stata quindi condotta presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti per le formalità di rito. La refurtiva, costituita dai capi di abbigliamento sottratti, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

Al termine delle procedure, la donna è stata dichiarata in stato di arresto per furto aggravato.

IPA