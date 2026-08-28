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Fermato in flagranza di reato un quarantenne italiano, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini dopo aver minacciato e inseguito la donna, che si era rifugiata in Questura per chiedere aiuto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 26 agosto 2026, quando la Squadra Mobile ha fermato il quarantenne in flagranza di reato per stalking ai danni della sua ex compagna.

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 26 agosto 2026, quando la vittima, in preda all’ansia e al timore per la propria incolumità, si è presentata presso la Questura di Rimini. La donna ha riferito di essere stata minacciata e inseguita dall’ex fidanzato, tanto da sentirsi costretta a cercare rifugio presso gli uffici della Squadra Mobile. Gli agenti hanno immediatamente accolto e messo in sicurezza la donna, mentre l’uomo, che nel frattempo aveva raggiunto la Questura, ha continuato a inveire contro di lei, insultandola e minacciandola di morte anche davanti al personale in servizio.

Un’escalation di violenza

Durante la denuncia, la donna ha raccontato agli investigatori una lunga serie di episodi di violenza e persecuzione iniziati già dall’aprile 2026, all’inizio della loro relazione. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l’uomo avrebbe messo in atto scenate di gelosia anche in pubblico, offese, minacce ripetute, inseguimenti, messaggi vessatori quotidiani e appostamenti sul luogo di lavoro della vittima. La situazione era diventata così insostenibile che la donna, commessa in un negozio di abbigliamento, aveva deciso di licenziarsi a causa delle continue incursioni dell’ex compagno nell’attività commerciale.

Danneggiamenti e aggressioni fisiche

Non solo minacce e persecuzioni: all’uomo è stato attribuito anche il danneggiamento dell’autovettura della vittima. In più occasioni la donna sarebbe stata anche aggredita fisicamente, colpita con calci e pugni, presa per i capelli e trascinata. L’escalation di violenza è stata attribuita alla mancata accettazione, da parte dello stalker, della decisione della donna di interrompere la relazione e di tornare nella propria città di origine.

Interventi delle forze dell’ordine e Codice Rosso

Nei pochi mesi di durata della relazione, si sono registrati numerosi interventi delle Forze dell’Ordine, tutti documentati sul portale SCUDO, dedicato ai casi di violenza di genere e ai reati previsti dal cosiddetto “Codice Rosso”. La vittima aveva già presentato una querela contro l’ex compagno, salvo poi ritirarla in un secondo momento.

L’episodio che ha portato all’arresto si è verificato proprio nel primo giorno di lavoro della donna presso una struttura ricettiva di Rimini. L’uomo, in preda a un crescente livore, ha iniziato a tempestare la ex di telefonate e, non ricevendo risposta, ha chiamato anche la reception dell’hotel, insultando e minacciando di morte sia la donna che la receptionist. Successivamente si è recato di persona presso l’albergo, costringendo la vittima a rifugiarsi all’interno della struttura e poi a recarsi in Questura, sempre pedinata dall’ex compagno.

Persecuzioni anche in Questura

Neppure la presenza negli uffici della Polizia di Stato ha fermato lo stalker, che ha continuato a bersagliare la donna con messaggi telefonici dal contenuto minaccioso e violento, nel tentativo di farla desistere dalla denuncia. L’uomo ha anche inviato alla vittima le foto delle sue figlie, con l’intento di terrorizzarla ulteriormente.

L’arresto e le indagini

Grazie a una dettagliata ricostruzione dei fatti, supportata dall’analisi di materiale audio, video e fotografico presente sui dispositivi della coppia e dalle testimonianze raccolte, la Squadra Mobile ha arrestato l’uomo in flagranza di reato per atti persecutori. Il quarantenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA