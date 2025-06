Donna si presenta in ospedale a Crotone, i medici capiscono che viveva un inferno familiare: marito arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Crotone con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L’arresto è avvenuto dopo che la donna si è presentata al pronto soccorso con lesioni compatibili con una violenta aggressione, avvenuta la scorsa settimana.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Questura di Crotone, che hanno agito in conformità con il “Codice Rosso”, un protocollo specifico per i reati di violenza domestica e di genere. Questo intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine, guidate dal Questore Renato Panvino, nel contrastare efficacemente tali fenomeni.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, con evidenti segni di aggressione, è stata ricoverata presso l’ospedale cittadino con una prognosi di trenta giorni. Il personale medico, dopo aver rilevato la natura dei traumi, ha attivato il protocollo per i casi di violenza domestica, allertando immediatamente le forze di Polizia.

Indagini e misure di protezione

A seguito della segnalazione, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha avviato le indagini. La vittima è stata collocata in una struttura protetta con il supporto del Servizio Sociale, per garantirle sicurezza e assistenza.

Ricostruzione degli eventi

Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento perpetrati dall’uomo, spinto da una gelosia ossessiva. Le aggressioni avvenivano anche alla presenza dei figli minori della coppia.

Misure cautelari e arresto

Le dichiarazioni della vittima e i risultati delle indagini sono stati presentati alla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio. La richiesta di misura cautelare è stata accolta dal gip del Tribunale di Crotone, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato eseguito immediatamente dalla Squadra Mobile.

Appello del Questore

Il Questore della provincia di Crotone ha ribadito l’importanza della tempestiva segnalazione delle situazioni di violenza domestica. Ha sottolineato come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente episodi di questo genere. Ha esortato chiunque sia a conoscenza di episodi di violenza a informare la Polizia di Stato, anche attraverso l’applicazione Youpol, che permette di inviare segnalazioni in forma anonima.

Fonte foto: IPA