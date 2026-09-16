Donna si salva dai maltrattamenti del compagno a Frosinone grazie alla segnalazione su YouPol, i fatti

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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Frosinone. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso di intervenire tempestivamente per tutelare la vittima.

La segnalazione su YouPol a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando, nella serata di ieri, è stata inoltrata una segnalazione attraverso l’applicazione YouPol.

Questo strumento, pensato per facilitare la comunicazione tra cittadini e forze dell’ordine, si è rivelato ancora una volta fondamentale per la prevenzione e il contrasto di fenomeni come il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le violenze domestiche.

L’intervento della Polizia

La segnalazione ricevuta tramite YouPol riferiva di una situazione di liti familiari, caratterizzate da comportamenti maltrattanti messi in atto dal convivente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, nei confronti della propria compagna.

La Squadra Mobile di Frosinone si è immediatamente attivata per verificare la fondatezza della segnalazione.

Accertamenti e arresto

Gli agenti hanno rapidamente raccolto riscontri che hanno confermato la condotta maltrattante, vessatoria e minacciosa dell’uomo, che aveva causato alla vittima profonde sofferenze morali e psicologiche.

L’intervento tempestivo ha permesso di mettere fine a una situazione di disagio e pericolo per la donna coinvolta.

Nella stessa serata, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere. L’operazione ha così segnato la conclusione di una vicenda dolorosa, restituendo sicurezza alla vittima e al contesto familiare.

La campagna “Questo non è amore”

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a denunciare sempre situazioni di violenza domestica.

Nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di rivolgersi a personale esperto, pronto ad accogliere e sostenere le vittime, collaborando con enti e istituzioni presenti sul territorio.

IPA