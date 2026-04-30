Donna si schianta contro un palo a Cassino, la polizia interviene e la denuncia dopo l'alcoltest
Donna denunciata a Cassino per guida in stato di ebbrezza dopo aver urtato un palo. L’intervento della Polizia è avvenuto in viale dell’Università.
È scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza a Cassino: una donna è stata fermata e sottoposta ad accertamenti dopo essere stata trovata in stato confusionale a bordo della propria auto, che aveva appena urtato un palo dell’illuminazione pubblica. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, in viale dell’Università, dove la presenza della donna era stata segnalata da alcuni cittadini.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 19.00 di ieri, quando una pattuglia del reparto volanti del Commissariato di P.S. di Cassino è stata inviata in viale dell’Università. La segnalazione riguardava una donna in evidente stato confusionale, che si trovava a bordo di un’autovettura ferma sul posto.
L’incidente stradale e i primi accertamenti
Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno riscontrato che si era appena verificato un sinistro stradale. In particolare, una vettura aveva impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica. La conducente, risultata essere la stessa donna segnalata, appariva subito in uno stato di alterazione psico-fisica, probabilmente dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
L’esito dell’alcoltest e la denuncia
La donna è stata sottoposta ad accertamento etilometrico, che ha dato esito positivo. Per questo motivo, è stata deferita all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. L’intervento si è concluso con una denuncia a carico della conducente.
Il contesto: sicurezza stradale e prevenzione
L’episodio avvenuto a Cassino si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sulle strade e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti stradali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.