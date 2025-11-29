Donna si spara in strada davanti al compagno, i due avevano litigato: trasportata d'urgenza in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna di 38 anni è stata soccorsa in strada a Nole, nel Torinese, dopo essersi sparata alla testa al termine di una lite con il compagno. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di fine mese, in via Madonna della Neve. La donna, semicosciente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè. Sulla vicenda stanno indagano i carabinieri locali della compagnia di Venaria di Torino per capire la dinamica dei fatti.

Litigio in strada

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 a Nole, in provincia di Torino, in via Madonna della Neve, nella località Vauda. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, di 38 anni, avrebbe avuto una lite con il compagno, avvenuta in strada, poco prima dello sparo.

Non è noto il motivo preciso del litigio né se qualcuno abbia assistito alla scena oltre al convivente. Sull’accaduto stanno raccogliendo testimonianze i carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea.

La ferita alla testa

Dopo il colpo, la 38enne è stata trovata a terra semicosciente dal personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto immediatamente.

La donna presentava una ferita da arma da fuoco alla testa: secondo i soccorritori e i carabinieri, il proiettile potrebbe averla colpita solo di striscio, ipotesi che potrà essere confermata solo dagli esami clinici.

La paziente è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Ciriè, vicino Torino. Al momento non sono state diffuse informazioni sul suo stato aggiornato o sulla prognosi.

Il motivo

Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, la donna si sarebbe puntata da sola l’arma al capo e avrebbe sparato al culmine della lite con il compagno, che era presente al momento del fatto.

Non sono note le cause della discussione, né a chi appartenesse l’arma utilizzata: i carabinieri stanno verificando il possesso, la provenienza e l’eventuale regolarità della pistola.

Le indagini, ancora nella fase iniziale, dovranno chiarire la dinamica esatta, il contesto della lite e le condizioni psicologiche della donna nelle ore precedenti.