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Sono stati recuperati e restituiti 2000 euro presso l’aeroporto di Torino Caselle, dove una signora anziana aveva smarrito il proprio borsellino durante i controlli di sicurezza. L’intera somma è stata riconsegnata alla legittima proprietaria grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’intervento degli agenti.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso lo scalo aereo di Torino Caselle. Una signora anziana, in partenza da Torino verso una località del sud Italia, aveva con sé un borsellino contenente 2000 euro in contanti. Durante le procedure di controllo ai varchi di sicurezza, la donna ha smarrito il portafoglio, accorgendosi solo successivamente dell’accaduto.

Gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Caselle sono stati immediatamente informati dello smarrimento. Dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno avviato le verifiche necessarie, visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dei controlli. Attraverso un’attenta analisi delle immagini, i poliziotti hanno notato che il borsellino era rimasto nella vaschetta utilizzata per i controlli, la quale era stata poi impilata per errore da un altro passeggero insieme alle altre vuote.

L’individuazione dei responsabili e il recupero del denaro

Le immagini hanno permesso di chiarire che il borsellino era stato successivamente preso, in modo del tutto accidentale, da una coppia di persone anziane. I due, ignari di quanto accaduto, avevano utilizzato la vaschetta per i propri effetti personali e, nella fretta di non perdere il volo, avevano portato con sé anche il borsellino smarrito. Gli operatori di polizia sono riusciti a identificare la coppia e, al loro rientro dal viaggio, hanno recuperato il borsellino con l’intera somma di 2000 euro ancora all’interno.

La restituzione e i ringraziamenti

La Polizia di Frontiera ha quindi provveduto a restituire il denaro alla legittima proprietaria. La famiglia della signora ha voluto esprimere la propria riconoscenza agli agenti con una lettera di ringraziamento, sottolineando la professionalità, la gentilezza e la precisione dimostrate dagli operatori durante tutta la vicenda. Nel messaggio si legge: “Un immenso grazie alla Polaria di Caselle in particolare alla disponibilità, precisione, gentilezza e professionalità degli operatori… Da parte della mia famiglia mille volte grazie. Persone come voi rendono migliore l’Italia”.

IPA