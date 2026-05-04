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È scattata una denuncia per furto nei pressi di Largo dei Vespri, dove una donna di 40 anni di origine polacca è stata sorpresa mentre cercava di sottrarre sei paia di occhiali per un valore complessivo di circa 1.200 euro. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed è stato reso noto dalla Questura di Catania.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la commessa di un’attività commerciale situata nei pressi di Largo dei Vespri ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il Numero Unico di Emergenza. La donna aveva notato una cliente aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del negozio.

Il tentativo di furto sventato dalla commessa

La commessa, insospettita dall’atteggiamento della cliente, si è avvicinata per offrirle assistenza. In quel momento, la 40enne ha preso un paio di occhiali dallo scaffale fingendo di volerli provare, ma ha accidentalmente fatto cadere a terra un altro paio di occhiali che aveva precedentemente nascosto sotto la giacca. Questo gesto ha confermato i sospetti della dipendente, che ha quindi invitato la donna ad aprire la giacca.

La scoperta della refurtiva

Una volta aperta la giacca, è stato possibile accertare che la cliente si era già impossessata di altre cinque paia di occhiali, per un valore complessivo di svariate centinaia di euro. La prontezza della commessa ha così permesso di bloccare il tentativo di furto prima che la donna potesse lasciare il negozio con la refurtiva.

L’arrivo degli agenti e la denuncia

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono giunti rapidamente sul posto. Dopo aver recuperato e restituito la merce sottratta, hanno proceduto a denunciare la donna all’Autorità Giudiziaria per furto.

Il valore della merce e la rapidità dell’intervento

Il valore degli occhiali che la donna aveva tentato di rubare ammontava a circa 1.200 euro. Grazie alla tempestività della segnalazione e all’intervento degli agenti, la refurtiva è stata prontamente recuperata e restituita al negozio, evitando così un danno economico all’attività commerciale.

IPA